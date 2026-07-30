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【法廊快報】狗狗坐駕駛腿上 小心被罰500元

編譯陳盈霖／綜合報導
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根據加州車輛法，讓狗狗等寵物坐在腿上開車，在某些情況下可能吃上罰單。（Pexel...
根據加州車輛法，讓狗狗等寵物坐在腿上開車，在某些情況下可能吃上罰單。（Pexels）

沙加緬度蜂報報導，抱著毛小孩開車，看起來溫馨又可愛，但在加州，這個動作可能會吃上「近500美元」罰單」！

「加州車輛法」針對駕駛人、乘客及寵物的行車安全有多項規定，雖然州法並未明文禁止駕駛時讓寵物坐在腿上，但不代表所有情況都合法。加州公路巡警局（CHP）告訴沙加緬度蜂報，「此舉可能會被認定為影響行車安全的危險因素。」加州車輛法規定，駕駛人需依當前道路狀況，以合理且安全的速度駕駛，若寵物影響駕駛安全控制車輛，執法人員可能會認定為「不安全駕駛」。

美國獸醫醫學會也指出，將未固定好的寵物抱在腿上可能造成危險，因牠們可能會做出不可預測的動作，如阻擋開車視線；干擾方向盤、油門、煞車踏板及其他車輛控制裝置。協會表示，駕駛時，寵物主人應使用「適合的安全帶、籠子或寵物箱，確保寵物與自身安全。」

上述情況是否吃上罰單，根據加州公路巡警局，「需由現場執法人員依個案判斷」，由他們認定寵物是否造成駕駛分心或形成不安全駕駛情況。

加州公路巡警局指出，分心駕駛（Distracted Driving）是指任何會讓駕駛注意力偏離前方道路，影響安全操作車輛的行為。若違反加州車輛法，基本法款35美元，但加上加州法院規費與各項附加費用後，依2026年「加州司法委員會統一保釋金與罰鍰標準表」，總金額可能近500美元。

至於寵物是否可搭乘皮卡貨車，加州車輛法則有明確規範：「狗或寵物可合法搭乘皮卡，但要採取安全防護措施，符合下列任何一項條件：貨車有封閉式車廂；車內四周及尾門護欄高度至少46吋；使用牢固安全的運輸籠或其他安全裝置，防止牠們跌落或跳出車外。」

然州法也有例外：上述要求不適用於農場或牧場用途運送犬隻者、前往或離開牲畜拍賣場，及從事農牧作業時，於鄉村道路上運送犬隻等情況。

精華 FAQ

  • 不一定。加州車輛法沒有明文禁止，但若寵物影響駕駛控制、分散注意力，執法人員可依個案認定為不安全駕駛並開罰。

  • 因為寵物可能突然移動、遮擋視線，或干擾方向盤、油門與煞車等控制裝置，導致駕駛無法安全操控車輛，增加事故風險。

  • 建議使用合適的安全帶、籠子或寵物箱固定寵物；若是皮卡載運，則需有封閉車廂、46吋以上護欄，或牢固運輸籠等防護措施。

加州 寵物 罰單

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