學外語 有助長者刺激大腦保持年輕

研究顯示，學習兩種或多種語言，有助於延緩大腦老化。（American Brain Fundation）

福斯新聞報導，一項最新的研究顯示，掌握兩種或多種語言可能有助於延緩大腦老化。

這項研究在2026年歐洲神經科學學會聯盟論壇上發表，指出能說多種語言的人的大腦，似乎比只會說一種語言的人較為年輕。

研究人員分析了西班牙巴斯克地區（Basque region）數百名會說一至四種語言（包括西班牙語、巴斯克語、法語及英語）的人的大腦活動。他們利用人工智慧 技術，根據大腦的連結模式來估算每位參與者的「大腦年齡」。結果發現，雙語人士的大腦比單語者年輕約六年；說三種語言的人的大腦則年輕約七年，說四種語言的人的大腦輕約十三年。

研究結果還顯示，在人生較早期學習第二語言並能高度流利者，獲益更多。

神經科學家、績效顧問、專書「受刺激的大腦：讓你的大腦免受失智症侵並在任何年齡保持敏銳》」一書的作者伍德博士（Dr. Tommy Wood）表示，上述發現支持了早期的研究，即說多種語言可能有助於保護人們隨年齡漸長後的認知功能。

未有參與上述研究的表示：「大多數有關學習多種語言益處的證據，都來自那些從小就學習雙語或多種語言的人。」然而他認為，不應該假設那些從小只說一種語言的成年人，在學習別的語言並從而得益會是為時太晚。

伍德說：「沒有一個清晰的年齡分界線，去斷定某個年齡後學習第二語將不再得益。」

他指出，多項有關老年人的隨機對照試驗發現，只有幾個月的語言學習，就能改善老年人的注意力、工作記憶和執行功能。而且，除了提升認知功能外，學習新語言還能幫助人們保持社交活躍度，並增強大腦吸收新資訊的能力。

他並鼓勵成年人，在學習過程中不要因為犯錯而氣餒：「犯錯是神經可塑性和學習的最大驅動力之一。如果你選擇學習一門新語言，那就全身心投入，挑戰自我，坦然接受偶爾的失敗。這樣，你實際上會學得更快。」

不過，研究人員亦承認這項研究存在一些限制。雖然他們考慮了年齡、性別和教育程度等因素，但不能排除其他因素，包括生活方式和社會參與度等，亦可能影響到研究結果。