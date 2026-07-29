我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

郵輪達人：跟賭場接待員混熟 郵輪輕鬆升等

記者趙健／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郵輪達人建議，善用會員福利、促銷活動及升等機會，有機會用較低價格入住更高級艙房。...
郵輪達人建議，善用會員福利、促銷活動及升等機會，有機會用較低價格入住更高級艙房。示意圖。（美聯社）

想住郵輪豪華艙，不一定得多花大錢。一名幾乎每個月都搭郵輪的旅遊達人表示，今年搭乘的郵輪幾乎每趟都獲得艙房升等，有時甚至免費入住更高級房型，也曾只花30美元就升等Spa艙房。她分享，真正的祕訣不是運氣，而是善用郵輪公司的優惠制度與會員福利。

Parade報導，旅遊達人Zippy表示，自己多年來養成一個習慣，就是訂完郵輪後仍持續關注房價變化。不少旅客認為完成訂房就萬事大吉，但郵輪票價和艙房價格其實經常調整，若需求下降、有人取消訂房，或郵輪公司推出限時促銷，更高等級艙房的價格可能下滑。她表示，只要發現花差不多的錢就能住到更好的房型，便會立即聯絡郵輪公司調整訂單，因此今年不少航程都順利升等。

除追蹤價格，她也建議固定搭乘同一、兩家郵輪公司，而不是每次都追求最低票價。多數郵輪品牌都設有會員忠誠計畫，累積航次後，除可享有優先登船、免費Wi-Fi、免費洗衣及特色餐廳優惠，也更有機會獲得艙房升等。

她認為，最容易被忽略的「祕密武器」，則是賭場接待員（Casino Host）。她表示，如果曾在船上娛樂場消費，不妨主動認識這位工作人員。除免費航程外，依照消費情況，還可能獲得船上消費金、免費特色餐廳、飲料套餐，甚至更好的艙房優惠。

她分享，有一次原本只差20美元就能從免費內艙升等到陽台房，但自己沒有主動詢問。賭場接待員得知後，直接協助補足差額，讓她順利入住陽台房。她笑說，自從認識對方後，才發現許多福利不一定會主動告知，「有時候，只要開口詢問，就可能有意想不到的驚喜。」

此外，她也建議旅客留意郵輪公司推出的各種限時優惠，例如免費Wi-Fi、船上消費金、飲料套餐或特色餐廳折扣。有些優惠即使完成訂房後仍可適用，重新調整訂單反而能節省數百美元。

如果透過旅行社訂房，也可能享有額外福利。她指出，部分旅行社能提供郵輪公司官網沒有的船上消費金、升等機會或專屬促銷，而且通常不會增加旅客的訂房成本。

最後，她分享自己多年搭郵輪最大的體會：最好的郵輪旅行，不一定是最昂貴的，而是旅程結束後，還有足夠預算再安排下一趟。她認為，真正懂得玩郵輪的人，並非花最多錢，而是懂得掌握促銷時機、會員制度及各種隱藏福利，用更少的預算享受更好的旅行體驗。

精華 FAQ

  • 她不只在訂房時比價，還會持續追蹤後續房價變化，一旦發現更高等級房型價格接近原本訂價，就立刻聯絡郵輪公司調整訂單，因此常成功升等。

  • 累積會員航次後，可享優先登船、免費Wi-Fi、免費洗衣與特色餐廳優惠，升等機會也更高。她認為這比每次只追求最低票價更划算。

  • 若曾在船上賭場消費，主動認識Casino Host，可能拿到消費金、飲料套餐、特色餐廳或更好艙房；透過旅行社訂房，也常有官網沒有的額外船上消費金與促銷。

房價 郵輪

上一則

遭斷指抽乾血 加州無頭女屍15年未破案

下一則

紋身圖案設計月餘花費逾4000元 他喊物超所值

延伸閱讀

郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招

郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招
迪士尼郵輪超夯 華人專家揭最省錢訂票攻略

迪士尼郵輪超夯 華人專家揭最省錢訂票攻略
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
搭迪士尼郵輪出遊 孩子玩瘋、大人放鬆

搭迪士尼郵輪出遊 孩子玩瘋、大人放鬆
郵輪沒警察 誰保護遊客安全？

郵輪沒警察 誰保護遊客安全？
打臉送空服員小禮物爛招 掌握這些才是獲升等秘訣

打臉送空服員小禮物爛招 掌握這些才是獲升等秘訣

熱門新聞

好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

2026-07-20 22:43
報導指出，在聯準會（Fed）維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

2026-07-27 20:34
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

2026-07-27 19:34
迪士尼郵輪讓孩子玩瘋，大人放鬆，華人媽媽直言「還想再去」。（讀者提供）

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

2026-07-25 21:41
葉俊麟分享AI最容易發現的稅務問題：漏報收入、異常扣除、重複抵免、大額虧損、海外資產。（記者子為／攝影）

AI查稅時代來了？會計師：這些人最容易被盯上

2026-07-23 20:17
好市多8月紙本折扣本已出爐，7月27日起即可使用，優惠持續至8月23日。（記者子為/攝影）

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

2026-07-26 15:07

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關