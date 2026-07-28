高收益儲蓄帳戶存10萬1年利息4100元 通常可隨時提領

報導指出，在聯準會（Fed）維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

CBS電視台報導，在聯準會 （Fed）維持利率 處相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。若以目前市場約4.10%的年收益率（APY）計算，存入10萬美元一年約可獲得4100美元利息；若持續存放18個月，在複利效果下，利息可望超過6200美元。

報導指出，高收益儲蓄帳戶最大優勢，在於利率通常遠高於傳統儲蓄帳戶。根據聯邦存款保險公司（FDIC）資料，一般傳統儲蓄帳戶平均利率仍不到1%，部分大型銀行甚至更低；相較之下，目前不少線上銀行及金融機構提供約4%左右的高收益利率，使兩者收益差距相當明顯。

以10萬美元存款為例，若年收益率維持4.10%，一年約可獲得4100美元利息；若利率維持不變並讓利息持續滾入本金，18個月累積利息約可達6212.61美元。對於短期沒有資金使用需求的家庭而言，是一筆相當可觀的額外收入。

不過，CBS也提醒，以上僅是依目前利率試算，並不代表未來一定能獲得相同收益。高收益儲蓄帳戶採浮動利率，銀行可依市場環境及聯準會貨幣政策調整利率。若未來聯準會降息，銀行提供的年收益率也可能跟著下降；反之，若利率維持高檔或再度上升，存款收益也可能增加。

報導指出，即使利率未來可能調整，高收益儲蓄帳戶仍具有不少優勢。與股票或共同基金相比，帳戶本金不會因市場波動而大幅起伏；與定期存款（CD）相比，資金流動性也更高，存戶通常可隨時提領資金，不必擔心提前解約而支付違約金，因此相當適合作為緊急預備金、購屋頭期款、子女教育基金，或一年內可能動用的資金存放場所。

然而，高收益儲蓄帳戶也並非沒有缺點。由於利率可能隨時調整，今天看到的高利率未必能長期維持。此外，部分金融機構可能設有最低開戶金額、最低餘額要求或每月提款次數限制，民眾申辦前應仔細閱讀相關規定。

專家建議，民眾除比較年收益率高低外，也應確認帳戶是否收取管理費、是否有最低存款限制，以及金融機構是否受到聯邦存款保險公司（FDIC）或全國信用合作社管理局（NCUA）保障。只要存款金額在保險額度內，即使金融機構倒閉，存戶資金仍可獲得保障。

報導指出，對希望兼顧資金安全、流動性及收益的民眾而言，高收益儲蓄帳戶目前仍是不錯的現金管理工具。不過，由於利率環境可能持續變化，存戶也可定期比較各家銀行利率，必要時適時轉換帳戶，以維持較佳的存款收益。