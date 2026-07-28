通膨所迫 美國人買菜、付房租也「先買後付」

隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」（Buy Now, Pay Later，BNPL）服務，使用範圍也從過去的非必要性消費，逐漸擴大至購買日常雜貨、支付房租，甚至醫療與水電帳單。然而，專家警告，若無法按時還款，「先買後付」可能讓消費者陷入「借新還舊」的債務循環。

根據美國聯邦準備理事會估算，「先買後付」業者2025年提供的消費信貸產品規模接近1570億美元，較2024年的1160億美元大幅增加。LendingTree最新調查也顯示，44%的美國人預計未來六個月內申請「先買後付」貸款 ，其中13%預計申請三筆或以上。

非營利信用諮詢機構Money Management International執行長Jim Triggs表示，不少消費者之所以轉向「先買後付」，是因為信用卡額度已經用盡，「先買後付」反而成為他們維持日常生活的最後選擇。根據紐約聯邦儲備銀行數據，美國信用卡債務今年第一季已達1.25兆美元，較去年同期增加5.9%。

CNBC報導，40歲的Ashley Reed是其中一例。她表示，兩年前母親在兩人度假期間突發腦動脈瘤破裂，她為支付醫療與照護相關費用，不僅刷爆信用卡，還花費約2500美元將母親搭乘救護車送回巴爾的摩。信用卡額度用盡後，她開始使用「先買後付」服務應付日常開支，甚至連購買雜貨也依賴分期付款。

事實上，現在有不少人將「先買後付」付費模式從購物工具變成部分家庭的生活周轉方式。LendingTree今年3月針對超過2000名成年人進行的調查顯示，29%的「先買後付」使用者曾用這類短期貸款購買雜貨，比例較2024年的14%明顯增加；18%曾用於汽車維修或保養，13%則用來支付房租。

另一項由消費者權益組織Protect Borrowers委託Data for Progress進行的調查則發現，在曾使用「先買後付」貸款的受訪者中，42%曾用於支付醫療或牙科費用，39%則用來繳納水電等公用事業帳單。

然而，「先買後付」的普及也伴隨還款風險。LendingTree調查顯示，47%的「先買後付」使用者過去一年曾出現逾期還款，高於2024年的34%。目前多數「先買後付」採用「Pay in 4」模式，通常免利息，消費者先支付25%，其餘款項在約六周內分三期付清。但部分服務則採用六至八周內分五期還款，並收取利息。

不過，業界團體認為，「先買後付」仍是消費者因應高物價的重要工具。美國金融科技委員會執行長Phil Goldfeder表示，消費者越來越傾向選擇具有彈性且條款透明的分期付款方案；金融科技協會也認為，將消費拆分為四期、以零至低利率付款，是一種理財方式，而非財務風險。