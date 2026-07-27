80歲長者走得比同齡人快 顯示大腦仍保持年輕

最新研究發現，部分80歲以上長者即使高齡，仍能維持良好的認知能力，背後可能與較強的認知韌性有關。（示意圖取自Pexels網站）

80歲以後還能走得快，或許不只是腿腳靈活，更可能代表大腦仍保持年輕。一項最新研究發現，年滿80歲且步行速度明顯快於同齡人的長者，被研究人員稱為「超級行者」，即使腦部已出現與阿茲海默症 等神經退化疾病相關的病理變化，認知功能衰退的風險仍比一般同齡人低約50%。

這項研究於6月16日發表在神經學權威期刊《Neurology》。研究團隊分析美國「健康與退休研究」近4000名80歲以上長者，並持續追蹤其認知能力變化，希望找出哪些因素能幫助部分長者維持良好的大腦功能。

研究人員將步行速度明顯快於同性別同齡人的長者定義為「超級行者」。結果發現，這群人在記憶力、思考能力及整體認知表現上，均優於其他同齡者；即使腦部已有與阿茲海默症等疾病相關的生物標記，認知能力仍維持較佳，未來出現認知功能下降的機率約降低一半。

研究指出，符合「超級行者」條件的人並不多，僅約占80歲以上人口的6%至10%。他們平均步行速度明顯高於一般同齡人，甚至接近比自己年輕數十歲成人的步行速度，因此被視為一種全新的「卓越老化」現象。

研究第一作者、紐約愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）神經學教授Joe Verghese表示，研究結果顯示，這些長者可能具有某種「認知韌性」機制，即使面對老化造成的腦部變化，仍能維持良好認知功能。他表示，若能進一步了解這些保護機制，未來有望發展出促進健康腦老化的新策略。

研究人員指出，目前仍無法確定走路速度快是否直接降低失智風險，或只是反映身體與腦部整體健康狀況較佳，因此這項研究屬於觀察性研究，尚不能證明因果關係。

紐約頭痛中心（New York Headache Center）創辦人、紐約州立大學下州醫學中心（SUNY Downstate）臨床神經學教授Alexander Mauskop認為，這項研究再次印證醫界多年來的建議，規律活動身體對健康老化十分重要。他表示，除維持心血管健康外，透過規律步行、增強肌力、改善平衡能力，並盡可能維持步行速度，可能也有助於提升大腦的認知韌性。

專家提醒，隨著年齡增長，適度運動、維持肌力與平衡能力、避免久坐及持續保持活動，仍是目前最有科學證據支持、有助於延緩身心老化的重要生活習慣之一。