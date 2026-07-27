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生菜惹「疫」 泰勒農場派員到白宮說明

編譯廖宜怡／綜合報導
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美國史上最大規模環孢子蟲病疫情的問題生菜，可能來自加州泰勒農場位於墨西哥中部的農...
美國史上最大規模環孢子蟲病疫情的問題生菜，可能來自加州泰勒農場位於墨西哥中部的農場。（美聯社）

加州大型農產品公司泰勒農場（Taylor Farms）位於墨西哥中部的農場所生產的生菜，疑似與此次美國史上最大規模環孢子蟲病（Cyclospora）疫情有關，農場執行長打破沉默發聲。

富比世雜誌（Forbes）報導，泰勒農場創辦人暨執行長泰勒（Bruce Taylor）近日派遣了一名遊說人員前往白宮召開緊急會議，討論與其公司有關的環孢子蟲病疫情，並表達對「被排除在疫情調查程序之外」的不滿。

泰勒23日透過電子郵件首次回應這次事件。他向富比世說：「美國人因此事心生恐懼，開始避免食用新鮮健康的食物，這對他們自身有害。」

根據美國食品藥物管理局（FDA）的報告，泰勒農場生產的結球萵苣（iceberg lettuce）正在接受環孢子蟲病調查。這起疫情迄今已造成美國超過7000人出現嚴重腹瀉、近150人住院接受治療，泰勒農場已自願召回產自其墨西哥農場的結球萵苣。

FDA在報告中指出，溯源調查最終確定問題結球萵苣來自墨西哥泰勒農場（Taylor Farms de Mexico），製成的生菜絲供應給速食業者塔可鐘（Taco Bell），許多患者都是在塔可鐘食用過這些生菜後發病。

不過，FDA後來改口稱，泰勒農場提供的生菜樣本出現假陽性結果。但FDA仍強調，假陽性結果並不影響「疫情源頭為泰勒農場生菜」的調查結論。

泰勒農場24日發布新聞稿寫道：「當消費者對最近發生的環孢子蟲病疫情的源頭提出質疑時，我們立即召回了市場上正在銷售的所有可能有問題的產品。為了謹慎起見，我們還對在墨西哥中部生產的結球萵苣進行了更全面的召回，並主動暫停從當地採購和生產所有結球萵苣。」

泰勒農場表示，他們已委託獨立專家對其墨西哥中部工廠的食安流程進行全面檢查，並已從18日起暫停生產所有產品，不僅僅是停止生產結球萵苣。

另外，有兩名消費者於23日向泰勒農場和塔可鐘提起集體訴訟，指控這兩家公司販賣了不該出售的食物給他們和其他人。

精華 FAQ

  • 因公司生產的墨西哥生菜被懷疑與環孢子蟲疫情有關，泰勒農場派遊說人員到白宮說明，並抗議自己被排除在疫情調查程序之外，要求釐清責任與調查進度。

  • FDA表示，溯源結果指向墨西哥泰勒農場的結球萵苣，相關生菜絲供應給塔可鐘，許多患者曾食用後發病；雖樣本出現假陽性，FDA仍認為不影響源頭判定。

  • 泰勒農場先召回市場上可能有問題的產品，再擴大召回墨西哥中部生產的結球萵苣，並暫停當地採購與生產；此外也請獨立專家檢查食安流程，並遭消費者提起集體訴訟。

白宮 疫情 墨西哥

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