加州全保保費宣布 明年將再調漲近10%

保費連續兩年各大漲10%，這種健保有多少人吃得消呢？（healthforcalifornia.com）

加州 全保（Covered California）已有數十萬人因負擔不起而棄保，而明年還將再調漲近10%保費 。

聖荷西信使報報導，對於180萬不符合聯邦醫療保險 （Medicare，又稱紅藍卡）、醫療補助（Medicaid，又稱白卡）或雇主醫保資格的加州居民來說，他們的醫保費將再次上漲。

健保公司連續第二年將透過加州全保銷售的計畫的費率平均提高近 10%，加上聯邦補貼的減少令投保人的負擔飆升，使加州全保投保人數減少了約 17 萬人。

官員們20日表示，根據平價醫療法案（俗稱「歐巴馬醫改」）透過加州全保銷售的計畫的費率將在2027年平均上漲9.9%。在此之前，自2026年1月1日起平均增幅為10.1%。這是近十年來加州市場上出現的最大幅度的增幅，並且很可能與其他形式的健康保險成本上漲同時發生。

加州全保官員稱，明年加州健保費率將上漲近10%，其中約8個百分點可歸因於醫療保健支出增加，2個百分點歸因於聯邦政策變化。專家、州政府官員和保險公司均表示，醫院、醫生和處方藥的價格都在上漲。保險公司也指出，每年25億美元的聯邦援助金即將到期，這也給市場帶來了壓力，因為健康狀況較好的客戶會放棄醫保，留給保險公司患病率更高、資源消耗更多的客戶群。

2027年，健保購買者實際面臨的保費漲幅將取決於他們的健保計畫和收入。低收入和部分中等收入的加州居民仍然有資格獲得政府補貼，以降低他們的醫療費用。

大約有180萬居民透過加州全保購買保險，其中包括收入過高而無法享受加州白卡 (Medi-Cal) 的人、年齡太輕而無法享受紅藍卡 (Medicare) 的人，以及無法透過雇主獲得負擔得起的醫療保險的人，例如打零工的人和自僱人士。

加州全保執行總監奧特曼（Jessica Altman）表示，約有10%的醫保客戶將承擔全部漲價壓力，因為他們的收入超過聯邦貧困線的400%，不符合聯邦或州政府的補貼資格。對單身人士而言，這項門檻約為每年6.5萬美元。「這些人受到的打擊實在太大了，他們是我們醫療保健系統中唯一需要全額支付保費且沒有任何補助的人群。」