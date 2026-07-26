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長者多看劇、多參與文化藝術活動 有助延緩生理老化

編譯組／綜合報導
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醫學研究顯示，長者多參與文化藝術活動如看戲劇、歌劇、電影、參加音樂會、參觀美術館...
醫學研究顯示，長者多參與文化藝術活動如看戲劇、歌劇、電影、參加音樂會、參觀美術館或藝廊等，能夠延緩衰老。 （Unsplash／Kazuo ota）

長者們繼續看戲吧，因為這有利於健康老化。一項醫學研究顯示，多參與文化藝術活動，能夠延緩衰老。

紐約郵報報導，一項最新的研究發現，一系列充滿樂趣的文化藝術活動不僅提供娛樂，也能延緩身體老化，尤其是定期參與者的效益最大。舉例說，觀看百老匯戲劇或參觀美術館、藝廊等活動，能對健康老化發揮重要作用。

這項研究發表於「流行病學與社區健康雜誌」，經常參與文化藝術活動的老年人，生理年齡明顯地更為年輕。經常去電影院、博物館、美術館、音樂會、劇院或歌劇院的人，身體功能通常相類於較年輕的人。

這項研究由日本東京科學研究所進行，研究人員分析參與英國老化追縱研究的1899名50歲及以上成年人的數據，綜合他們的血壓、膽固醇、體重指數（BMI）、握力、步行速度等指數，確定他們展現的一個生理年齡。

結果發現，每隔幾個月就參加文化藝術活動的人，平均生理年齡為66.9歲；參與度較低的人，生理年齡則為69.9歲。與實際年齡不同，生理年齡會受到遺傳、睡眠、壓力、飲食和周遭環境等因素的影響。

上述研究結果的一個解釋是，文化活動能強化社交連結，鼓勵更健康的生活習慣，並促進精神健康。所有這些因素都有助延緩生理衰老，尤其是社交活動和強固的人際關係，對健康長壽有關鍵作用。

研究團隊也指出，身體較健康的人可能更容易參與文化活動。雖然如此，還有其他研究表明，隨著年齡增長，參與文化藝術活動對生理年齡帶來正面影響。

另一項針對3500名英國成年人的研究發現，每周去一次美術館或參與唱歌、跳舞、繪畫等創意嗜好的人，展現出延緩老化的跡象。該研究發現，與每年參與少於三次的文化藝術活動者相比，每月參與者的老化速度減緩3%，而每周參與者更減緩4%。研究結果也顯示，嘗試多種類的文藝活動，比反覆進行同一項愛好更為有益。

精華 FAQ

  • 研究顯示，經常參與文化藝術活動的長者，生理年齡較低、身體功能也較好。這代表看戲、看展或參加音樂會，不只帶來娛樂，還可能有助健康老化。

  • 研究團隊分析 1899 名 50 歲以上英國成年人的資料，綜合血壓、膽固醇、BMI、握力與步行速度等指標，估算其生理年齡，再比較不同參與頻率的差異。

  • 電影院、博物館、美術館、音樂會、劇院、歌劇院，以及唱歌、跳舞、繪畫等創意嗜好，都與較慢老化有關；而每周參與者比一年少於 3 次者，老化速度更慢。

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