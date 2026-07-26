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新學年手機、校安…10新規上路 AI不得取代教師、輔導員

記者楊青／綜合報導
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加州中小學校園10項新規上路 AI、手機、移民執法、校園安全秋季學期開始全面調整...
加州中小學校園10項新規上路 AI、手機、移民執法、校園安全秋季學期開始全面調整。（記者楊青／攝影）

暑假即將結束，加州數百萬中小學生迎接新學年。今年開學與往年最大不同，是一系列涉及校園管理、學生安全、人工智慧（AI）、移民權益及健康教育的新法上路。

綜合新聞平台Patch報導，最受家長關注的是AB 3216法案，手機管理全面收緊，校方可自行制定規範。新法要求全州各學區、特許學校及縣教育局，必須制定限制或禁止學生在校期間使用智慧型手機的政策。

不過，新法並未採取全州一致標準，而是授權各學區自行決定管理方式。例如洛杉磯聯合學區實施「從第一聲上課鐘到放學全面禁用手機」；舊金山聯合學區則允許學生於午餐及課間休息時使用。無論採取何種政策，學生在緊急狀況、教師允許、醫療需要或特殊教育計畫（IEP）要求下，仍可使用手機。

隨著AI快速發展，加州也率先畫出教育紅線。AB 2148規定，AI不得用來取代教師、輔導員、校長等法定教育人員，學校仍須由真人提供相關服務，但教師可利用AI輔助備課與教學。

針對移民社區，AB 49與AB 419兩項法案同步強化保障。移民執法者若無法院核發的搜索令、傳票或法院命令，不得進入教室、辦公室等非公開校園空間；學校也不得任意提供學生及家庭資料。同時，各校必須在校園及網站公開張貼學生移民教育權利，強調所有學生不論移民身分，都享有接受免費公立教育的權利。

芬太尼教育納入課程

為防止校園性侵與虐待事件，SB 848要求學校擴大背景調查範圍，董事、志工及與學生接觸的承包商都將納入強制通報人員，並接受每年兒童保護訓練。學校也不得透過離職協議隱匿已證實的不當行為。

另一方面，AB 2429要求已設健康教育課程的高中，必須新增芬太尼教育，內容包括毒品辨識、偽藥風險、過量中毒及預防知識，希望降低青少年誤食毒品造成死亡的風險。

缺課不追究家長刑責

AB 461取消家長因子女長期曠課而面臨刑事起訴的規定。過去，家長最重可能面臨2000美元罰款及一年監禁；新法改以輔導、社會服務及出席協助等方式改善學生缺課問題。

此外，SB 760要求所有公私立K-12學校至少設置一間性別友善（All-Gender）洗手間；AB 727則規定7至12年級學生證必須印Trevor Project LGBTQ+危機求助專線，提供有需要學生24小時心理支持服務。

超加工食品逐步退場

食品改革也是本次新法重點。AB 1264正式啟動校園超加工食品淘汰計畫。今年起展開準備工作，2027年底起校園食品不得含有多種人工色素，包括Red 40、Yellow 5、Yellow 6等。州政府預計2029年公布應淘汰的超加工食品清單，2035年前全面禁止學校供應相關食品。

精華 FAQ

  • AB 3216要求各學區、特許學校與縣教育局制定限制或禁止學生在校用手機的政策，但可依地方需求自訂，並保留緊急、醫療、IEP與教師允許等例外。

  • AB 2148明定AI不得取代教師、輔導員、校長等法定教育人員，學校仍需由真人提供服務；不過教師可用AI協助備課、教學與行政工作。

  • 新法包含保護移民學生資料、擴大校安通報與兒少保護訓練、國高中納入芬太尼教育、取消缺課家長刑責、增設性別友善廁所，並逐步淘汰校園超加工食品。

加州 洛杉磯 移民

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