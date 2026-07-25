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南加極端高溫警報 這波熱浪又長又濕

記者張庭瑜╱綜合報導
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極端高溫警告即日起持續至27日，氣象單位呼籲民眾減少在上午10時至晚7時外出，並...
極端高溫警告即日起持續至27日，氣象單位呼籲民眾減少在上午10時至晚7時外出，並注意補充水分及防曬。（取自美國國家氣象局）

ABC 7電視台報導，南加州迎來新一波熱浪，各地氣溫持續攀升，內陸多地未來數日最高溫將突破華氏100度，部分地區甚至逼近歷史同期高溫紀錄。國家氣象局已對羚羊谷、聖伯納汀諾縣及河濱縣部分地區發布極端高溫警告，持續至27日晚8時（下周一）。洛杉磯縣、橙縣及南加州其他地區則發布高溫注意警報。

綜合氣象局預報，本次熱浪的特色不是創下歷史最高溫，而是持續時間長、夜間降溫有限、濕度偏高。因此，即使白天氣溫略低於極端紀錄，人體累積的熱壓力反而可能更高。若家中有年長者、幼童、孕婦或慢性病患者，建議每天主動關心其身體狀況，並確保居住環境有足夠的降溫措施。

天氣預報顯示，洛縣及橙縣24日天氣炎熱，最高溫約華氏95度，最低70度；山谷地區及內陸帝國最高溫將達105度，危險高溫預料持續整個周末。沿海地區最高約81度；山區維持晴朗，最高約89度，周末還將持續升溫，部分地區最高溫可達80度至90度出頭，逼近歷史同期紀錄。

沙漠地區仍是南加州最炎熱區域，24日最高溫約107度，最低76度，其中棕櫚泉估將飆至116度。氣象單位提醒，民眾應避免在午後高溫時段從事戶外活動，隨時補充水分，並盡量留在有空調或陰涼場所。年長者、幼童及慢性病患者尤其應留意熱傷害風險，也切勿將孩童或寵物單獨留在車內。

由於適逢周末，氣象局提醒，民眾若安排健行、登山、露營、高爾夫或其他戶外活動，應盡量安排在上午進行，避免中午至下午4時從事劇烈運動，並隨時補充水分，避免酒精及高糖飲料造成脫水。

此外，高溫期間車內溫度上升速度極快，即使室外約華氏95度（攝氏35度），停放車輛的車內溫度短時間內即可超過110度（攝氏43度），半小時更可能突破125度（攝氏52度）。相關單位再次呼籲，切勿將孩童或寵物獨自留在車內，也應避免將藥品、電子產品或易燃噴霧罐長時間放置車內。

精華 FAQ

  • 國家氣象局已對羚羊谷、聖伯納汀諾縣及河濱縣部分地區發布極端高溫警告，洛杉磯縣、橙縣與南加州其他地區則維持高溫注意警報。

  • 因為這波熱浪不一定創新高，但持續時間長、夜間降溫有限，加上濕度偏高，會讓人體熱壓力累積更久，增加中暑與熱衰竭風險。

  • 應盡量把健行、登山等活動安排在上午，避免中午到下午4時劇烈運動，並持續補水；同時切勿把孩童或寵物留在車內，也別放藥品與易燃物。

熱浪 加州 橙縣

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