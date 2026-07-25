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中上階層退休選擇 加州4城超適合

洛杉磯訊
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南加州拉昆塔市被評為最宜居退休城市之一。（取自拉昆塔市府網頁）
南加州拉昆塔市被評為最宜居退休城市之一。（取自拉昆塔市府網頁）

「逃離加州」一直是熱門話題，加州的高物價、稅收等，被很多人認為不適合退休生活。然而，加州郵報報導，在一份最新公布的全國最佳退休地點排行榜中，西海岸共有四座城市入選最適合中上階層退休人士居住的地區；不過，前提是你得有足夠財力。

根據MoneyLion分析，研究人員採用丕優研究中心（Pew Research Center）對中產階級收入的定義，針對中上階層家庭的退休地點進行評估。這類家庭年收入約為12萬5000至16萬美元。

該研究針對全美18個城鎮進行排名，這些地區都有超過25%的居民年齡在65歲以上。研究透過計算各地的生活成本，將房貸支出與其他生活開銷取平均值，以判斷這些退休地點是否能讓中上階層家庭負擔得起並舒適生活。

加州共有四個地區入選榜單：第9名林肯市（Lincoln，Placer County）、第16名棕櫚沙漠市（Palm Desert，河濱縣）、第17名費爾奧克斯（Fair Oaks，沙加緬度縣）、第18名拉昆塔市（La Quinta，河濱縣）。

對於財務條件充裕的人來說，這四座城市結合高爾夫球場、沙漠景觀、鄰近葡萄酒莊園與當地景點，以及充滿魅力的郊區生活環境，但前提是退休儲蓄和投資足以負擔其不菲的生活成本。

這項研究綜合考量宜居性評分、社區年長者人口比例，以及依據「50/30/20預算法則」計算生活必需開支，評估退休人士維持舒適生活所需收入水平。在這四座加州城市中，每年基本生活支出約介於6萬5000至7萬6000美元之間。再次凸顯加州眾所周知的高生活成本，即使對相對富裕的退休人士而言也是如此。

榜單前幾名中有多達六個席次由佛州城市包辦，前五名依次為：埃斯特羅（Estero）、德爾雷海灘（Delray Beach）、博尼塔斯普林斯（Bonita Springs）、棕櫚城（Palm City）及亞利桑納州的普雷斯科特（Prescott）。

精華 FAQ

  • 研究以Pew對中產階級收入的定義為基礎，並結合生活成本、房貸與日常開銷平均值，進一步評估退休後是否能舒適負擔。

  • 加州共有4個地區入榜，分別是第9名林肯市、第16名棕櫚沙漠市、第17名費爾奧克斯，以及第18名拉昆塔市。

  • 因為這些城市兼具高爾夫球場、沙漠景觀、葡萄酒莊園與郊區生活魅力，但每年基本生活支出高達6萬5000至7萬6000美元，較適合退休儲蓄充足者。

加州 退休

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