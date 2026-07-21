胸部反覆滲血 男子檢查竟罹患乳癌

美國疾病管制與預防中心提醒，男性乳癌雖然少見，但若出現乳房腫塊、乳頭分泌物等異常症狀，應盡快就醫檢查。（CDC）

乳癌雖然多發於女性，但男性同樣可能罹患。一名64歲男子因乳頭反覆滲出血跡，起初以為只是小問題，甚至認為「男人不會得乳癌」，直到就醫檢查才確診。聯邦疾病防治中心 （CDC ）提醒，男性乳癌雖少見，但若出現乳房腫塊、乳頭分泌物等異常症狀，應盡快就醫檢查。

根據美國娛樂雜誌「People」近期報導，64歲男子Phil Smith於2025年底，因妻子發現他內衣及床單反覆出現少量血跡，且位置正好來自乳頭，建議他就醫。不過，他當時並未在意，甚至笑稱「男人怎麼可能得乳癌」。

後來，他在其他門診回診時向醫師提及這個情況，經超音波及進一步檢查後，最終確診乳癌。接受手術治療後，他又因術後出血一度需要緊急手術，之後接受基因檢測，發現帶有BRCA2基因突變，目前持續接受藥物治療及定期追蹤，同時也接受攝護腺癌及胰臟癌篩檢。Phil事後表示，最大的錯誤就是忽視最初症狀，也希望藉由自身經歷提醒其他男性，有異常及早就醫。

CDC官網資訊指出，美國每100名確診乳癌患者中，約有1人是男性。雖然比例不高，但男性乳癌往往因認知不足而延誤診斷，因此提高警覺十分重要。

CDC表示，男性最常見的乳癌類型，包括侵襲性乳管癌（Invasive ductal carcinoma），癌細胞起源於乳管並可能擴散至其他組織；乳管原位癌（DCIS），癌細胞僅侷限於乳管內，尚未侵犯周圍組織，但若未治療，仍可能進一步發展成侵襲性乳癌。

CDC提醒，男性若出現以下症狀，應盡快就醫檢查：乳房出現腫塊或腫脹；乳房皮膚發紅、脫屑；乳房皮膚凹陷或出現酒窩狀變化；乳頭有分泌物，包括透明或帶血分泌物；乳頭內陷或乳頭疼痛。

CDC強調，這些症狀未必都是癌症造成，也可能與其他疾病有關，但任何異常都不應輕忽。

此外，CDC指出，男性乳癌風險會隨年齡增加而上升，多數病例發生於50歲以上。其他風險因素包括帶有BRCA1或BRCA2基因突變、家族中有人罹患乳癌、曾接受胸部放射治療、肝硬化、肥胖，以及罹患克氏症候群（Klinefelter syndrome）等。

若家族中有多人曾罹患乳癌或卵巢癌，或已知家族成員帶有BRCA1或BRCA2基因突變，CDC建議應主動告知醫師，必要時接受遺傳諮詢或基因檢測。

CDC表示，男性乳癌的治療方式與女性大致相同，會依腫瘤大小及是否擴散決定治療策略，可能包括手術、化學治療、放射治療、荷爾蒙治療及標靶治療等。及早發現、及早治療，仍是提高治療效果的重要關鍵。