我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空服員分享搭機升等祕訣：關鍵在會員等級、提早報到

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

胸部反覆滲血 男子檢查竟罹患乳癌

記者子為／綜合報導
美國疾病管制與預防中心提醒，男性乳癌雖然少見，但若出現乳房腫塊、乳頭分泌物等異常...
美國疾病管制與預防中心提醒，男性乳癌雖然少見，但若出現乳房腫塊、乳頭分泌物等異常症狀，應盡快就醫檢查。（CDC）

乳癌雖然多發於女性，但男性同樣可能罹患。一名64歲男子因乳頭反覆滲出血跡，起初以為只是小問題，甚至認為「男人不會得乳癌」，直到就醫檢查才確診。聯邦疾病防治中心CDC）提醒，男性乳癌雖少見，但若出現乳房腫塊、乳頭分泌物等異常症狀，應盡快就醫檢查。

根據美國娛樂雜誌「People」近期報導，64歲男子Phil Smith於2025年底，因妻子發現他內衣及床單反覆出現少量血跡，且位置正好來自乳頭，建議他就醫。不過，他當時並未在意，甚至笑稱「男人怎麼可能得乳癌」。

後來，他在其他門診回診時向醫師提及這個情況，經超音波及進一步檢查後，最終確診乳癌。接受手術治療後，他又因術後出血一度需要緊急手術，之後接受基因檢測，發現帶有BRCA2基因突變，目前持續接受藥物治療及定期追蹤，同時也接受攝護腺癌及胰臟癌篩檢。Phil事後表示，最大的錯誤就是忽視最初症狀，也希望藉由自身經歷提醒其他男性，有異常及早就醫。

CDC官網資訊指出，美國每100名確診乳癌患者中，約有1人是男性。雖然比例不高，但男性乳癌往往因認知不足而延誤診斷，因此提高警覺十分重要。

CDC表示，男性最常見的乳癌類型，包括侵襲性乳管癌（Invasive ductal carcinoma），癌細胞起源於乳管並可能擴散至其他組織；乳管原位癌（DCIS），癌細胞僅侷限於乳管內，尚未侵犯周圍組織，但若未治療，仍可能進一步發展成侵襲性乳癌。

CDC提醒，男性若出現以下症狀，應盡快就醫檢查：乳房出現腫塊或腫脹；乳房皮膚發紅、脫屑；乳房皮膚凹陷或出現酒窩狀變化；乳頭有分泌物，包括透明或帶血分泌物；乳頭內陷或乳頭疼痛。

CDC強調，這些症狀未必都是癌症造成，也可能與其他疾病有關，但任何異常都不應輕忽。

此外，CDC指出，男性乳癌風險會隨年齡增加而上升，多數病例發生於50歲以上。其他風險因素包括帶有BRCA1或BRCA2基因突變、家族中有人罹患乳癌、曾接受胸部放射治療、肝硬化、肥胖，以及罹患克氏症候群（Klinefelter syndrome）等。

若家族中有多人曾罹患乳癌或卵巢癌，或已知家族成員帶有BRCA1或BRCA2基因突變，CDC建議應主動告知醫師，必要時接受遺傳諮詢或基因檢測。

CDC表示，男性乳癌的治療方式與女性大致相同，會依腫瘤大小及是否擴散決定治療策略，可能包括手術、化學治療、放射治療、荷爾蒙治療及標靶治療等。及早發現、及早治療，仍是提高治療效果的重要關鍵。

精華 FAQ

  • 他起初是因內衣與床單反覆出現少量血跡，且來源來自乳頭，後來在就醫檢查後才確診乳癌，顯示乳頭出血不能輕忽。

  • 包括乳房腫塊或腫脹、皮膚發紅脫屑、酒窩狀凹陷、乳頭有透明或帶血分泌物，以及乳頭內陷或疼痛等異常，都應及早檢查。

  • 風險會隨年齡上升，50歲以上較常見；另外還包括BRCA1或BRCA2基因突變、家族史、胸部放射治療、肝硬化、肥胖及克氏症候群等。

聯邦疾病防治中心 CDC

上一則

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

下一則

紐森推電子駕照、身分證 刷手機就可搞定

延伸閱讀

醫藥／攝護腺癌 早期治療預後佳

醫藥／攝護腺癌 早期治療預後佳
「腰痛、血尿、腹腫塊」以為結石 64歲男確診腎癌末期

「腰痛、血尿、腹腫塊」以為結石 64歲男確診腎癌末期
中歌手曲婉婷自爆6年前罹癌 忍痛「切除單邊乳房」

中歌手曲婉婷自爆6年前罹癌 忍痛「切除單邊乳房」
40歲上班族咳嗽胸悶多年 肺、胸檢查都正常 1毛病作祟

40歲上班族咳嗽胸悶多年 肺、胸檢查都正常 1毛病作祟
卵巢癌發現多已晚期 醫揭提高存活率關鍵 開刀須徹底清除  

卵巢癌發現多已晚期 醫揭提高存活率關鍵 開刀須徹底清除  

健檢尿潛血代表腎臟壞了？ 醫揭5大元凶 拖延恐洗腎

健檢尿潛血代表腎臟壞了？ 醫揭5大元凶 拖延恐洗腎

熱門新聞

Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

2026-07-18 21:18
在「人工智慧新浪潮」論壇中，律師韓正豫分享2026年美國人工智慧監管現況，以及企業應注意的法規發展。（記者子為/攝影）

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

2026-07-19 19:58
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
常先生的學長在回到台灣後還收到討債公司寄來的補繳2456美元的帳單。（讀者提供）

美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣

2026-07-13 20:02
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶