夏令時間強迫醒 車禍增易憂鬱

聯邦眾議院通過《陽光保護法案》（Sunshine Protection Act），擬將夏季使用的「夏令時間」永久化，如獲參議院通過及總統簽署，這意味每年調整時鐘兩次的慣習將成為歷史。(美聯社)

紐約郵報報導，聯邦眾議院 通過《陽光保護法案》（Sunshine Protection Act），擬將夏季使用的「夏令時間」（Daylight Saving Time, DST）轉為永久制，如獲參議院 通過及總統簽署，這意味著每年調整時鐘兩次的慣習將成為歷史。

夏令時間於一個多世紀前實施，是指在春季和夏季將時鐘撥快一小時，目的是為了讓民眾在清醒時擁有更多的日光時間。這項變革讓民眾免去每年3月和11月重新時間的煩惱外，更意味著冬季日出將延後一小時，傍晚的日落時間也同步延後一小時。然而，多項研究表明，這種做法可能對人體健康有害，已有數個國家取消此一制度，美國也倡議多年，但直至今年才跨出明顯的一步。

2020年一項研究發現，秋季將時鐘「撥回」後，整體車禍事故增加6%；高速公路事故更上升15%、非交叉路口事故增加9%、夜間事故與單一車輛事故分別增加28%，城市車禍發生率也上升12%。

霍普金斯大學睡眠專家Adam Spira指出：「科學證據表明，調整時鐘會導致急性不良健康後果的風險急劇增加，包括心臟病 發作和腦中風。」

時間的變更會破壞支配人類24小時睡眠模式的「晝夜節律」；在日出前被迫清醒，對心理健康十分不利。美國心臟協會（AHA）主席Dr. Donald Lloyd-Jones表示：「我們目前尚不清楚夏令時間轉換期間，心臟病和中風病例增加的確切原因，但這很可能與人體生物鐘遭到破壞有關。」

夏令時間的結束，往往也宣告季節性憂鬱症的開始，醫學專有名詞為「季節性情緒失調」（SAD）。根據克里夫蘭醫學中心的數據，此症狀影響高達5%的成年人口，另有10%至20%的人口會出現輕微的「冬季憂鬱」。季節性情緒失調的症狀通常在秋季出現，並在春季緩解，常見症狀包括疲勞感增加、缺乏活力、性慾減退及無助感。

專家認為，時間調整導致的日照不足，與大腦中的化學物質轉變密切相關。專家建議，應對季節性情緒失調最有效的方法之一，就是把握機會多曬太陽。