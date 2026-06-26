財務自由「快速版」 26歲的他省錢增收並進

據報導，Cody Berman在26歲前便達成財務自由，他說自己成功的關鍵是控制支出，同時持續提高收入。圖為示意圖。（美聯社）

FIRE（Financial Independence, Retire Early，代表財務獨立、提早退休 ）近年成為不少年輕人追求的理財目標。Business Insider報導，現年30歲的Cody Berman在26歲前就達成財務自由。他表示，許多人過度專注投資技巧、稅務規畫或複雜理財策略，但他成功的關鍵其實很簡單：控制支出，同時持續提高收入。

Berman最初遵循傳統FIRE模式，希望透過大量儲蓄與投資累積足夠退休資金。他依據常見的「4%法則」計算，若希望以後每年支出4萬美元，就需要累積約100萬美元投資資產。

不過，後來他改變思維，不再只關注投資帳戶有多少錢，而是思考如何建立足以支付生活開銷的穩定現金流。他將這種方式稱為FIRE的「快速版本」。 Berman指出，傳統FIRE路徑的優點是簡單明確，只要持續投資低成本指數基金並長期持有即可，但缺點是往往需要多年，甚至數十年時間才能累積足夠資產。

他認為，加快達成財務自由的第一個槓桿是控制支出。大學畢業後，他曾搬回父母家居住數個月節省房租，之後與室友合租，每月租金僅約450美元。透過壓低住房成本、避免車貸及控制日常支出，他在2019年至2021年間每月生活費約2000美元。

第二個槓桿則是持續提高收入。Berman表示，收入增加後並未同步提高生活開銷，而是將大部分額外收入投入投資與創造現金流資產。收入與支出之間的差距愈大，財務自由的速度就愈快。

後來，他與妻子開始投資出租房地產。兩人在2020年底至2021年間陸續購入11個出租單位，投入約20萬美元頭期款，藉由租金收入建立穩定現金流。與此同時，他經營的數位產品業務也逐漸成長，提供額外被動收入來源。

Berman表示，與單純依靠股票投資相比，房地產能透過貸款槓桿創造更高現金流，但也伴隨風險。他提醒，貸款槓桿是一把雙面刃，若房價下跌或負債過高，也會帶來財務壓力。

到2021年底、26歲生日前不久，Berman認為已達到財務自由狀態。當時他擁有約50萬美元股票投資，出租房每月提供約3700美元現金流，數位產品業務則每月帶來超過1萬美元收入。

他認為，對許多人而言，財務自由不一定代表完全退休，而是擁有選擇工作的自由。無論採取傳統投資模式或建立現金流模式，核心原則都離不開兩件事：增加收入與控制支出。