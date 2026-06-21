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加州人出走紅州 推高當地房價租金

編譯組／綜合報導
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加州人為了逃避物價上漲及將會徵收的富人稅，不論是勞工階級居民或富裕企業東主，近年...
加州人為了逃避物價上漲及將會徵收的富人稅，不論是勞工階級居民或富裕企業東主，近年均紛紛遷往別州。（美聯社）

洛杉磯和加州居民近年陸續遷往其他一些共和黨州，導致這些州的生活成本上升。

洛杉磯時報報導的一項研究報告顯示，在洛杉磯和加州居民遷往的十大城市中，這些城市的租金中位數及房屋價格增幅，均高於洛杉磯的同類數字，儘管這些城市的整體價格仍然較低。

加州居民遷往的十大城市名單中，包括六個來自傳統右傾州的城市：田納西州納許維爾市、德州達拉斯市、奧斯汀市及休士頓市、亞利桑納州鳳凰城，以及喬治亞州亞特蘭大市。另四個是傾向民主黨的城市，包括俄勒岡州波特蘭市、華盛頓州西雅圖市、內華達州拉斯維加斯市和科羅拉多州 丹佛市。

根據社區與經濟研究委員會（C2ER）的研究，在2020年至2025年間，上述十個城市的生活成本升幅均高於洛杉磯，當中一些城市的升幅甚至高達兩倍。

加州政策實驗室（California Policy Lab）聯合創始人Evan White在接受「洛杉磯時報」採訪時指出：「人們正在遷往生活開支顯著較低的地區；」但這些地區的生活開支可負擔程度跟加州的差距正在縮小。

洛時的報導文章指出：「這個研究表明，離開加州的人更有可能在新遷往的州擁有房產，但由於加州居民遷移的熱門地區的房價上升得更快，因此在加州賣房後搬到其他地方的利潤越來越低。」

線上房地產公司Zillow的數據則沒有太明確的結論。其數字顯示，在上述十個城市中，只有五個城市的租金中位數升幅超過洛杉磯，洛杉磯的升幅是29%；並只有六個城市的房價中位數升幅超過洛杉磯，洛杉磯的升幅是45%，其中，鳳凰城和納許維爾的房價升幅達到70%。

然而，報告指出，這十個城市的生活支出依然低於洛杉磯，有些城市更顯著低很多。

城市規畫者如奧斯汀市建築師Chris Gannon等希望，能在加州居民遷入帶來的人口激增，與本州居民面對房價不斷上漲間取得平衡。他說：「如果前來的加州人少一些，這對本州居民可能更好，因為這意味著少些競爭。」

加州持續出現大量人口外移，光是洛杉磯縣在2024至2025年間，就流失超過5萬4000名居民。外移者涵蓋勞工階級居民和富裕的企業東主，他們面對物價上漲及即將徵收的富人稅，都希望能遷往生活成本較低的城市。

精華 FAQ

  • 報導指出，加州居民多遷往納許維爾、達拉斯、奧斯汀、休士頓、鳳凰城與亞特蘭大等地，並推高這些城市的房價、租金與整體生活成本。

  • C2ER研究顯示，2020至2025年間，洛杉磯外移熱門城市的生活成本增幅普遍高於洛杉磯，部分城市甚至達到兩倍，顯示優勢正在縮小。

  • 研究認為，加州居民到新州後較可能擁有房產，但因目的地房價漲得更快，賣掉加州房屋再搬家的利潤減少，遷移誘因也開始變弱。

加州 租金 房價

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