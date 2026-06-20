加州婦幼營養福利升級 可買鮭魚罐頭了

WIC近日更新食品福利內容，新增多項符合資格食品、包裝規格及購物資訊，讓符合資格家庭擁有更多元的健康食品選擇。（取自加州WIC官網）

洛杉磯縣公共衛生局（LA County Public Health）提醒，加州 婦女、嬰幼兒及兒童營養補助計畫（WIC ）近日已更新食品福利內容，並發布新版購物指南，新增多項符合資格食品、包裝規格及購物資訊，讓符合資格家庭擁有更多元的健康食品選擇。

加州WIC表示，此次調整讓參與家庭獲得更多營養食品選項，並提升採購彈性。新版福利內容包括增加植物奶選擇、提供更多水果與蔬菜福利，以及擴大全穀類食品品項，新增全麥貝果（bagels）、全麥皮塔餅、英式瑪芬等。

此外，WIC也增加優格口味選擇，讓家庭能依照個人口味挑選產品。新版福利還擴大罐頭魚類選項，包括鮭魚、沙丁魚及淡鮪魚（light tuna）等，為家庭提供更多蛋白質、維生素D及Omega-3脂肪酸來源。部分符合資格食品的包裝規格也同步放寬，增加民眾購買時的彈性。

根據加州WIC資料，目前可使用福利購買的食品包括全穀類、早餐穀片、嬰兒食品、花生醬、豆類、植物奶、豆腐、配方奶粉、罐頭魚、乳酪、果汁、水果與蔬菜、雞蛋、牛奶及優格等。

WIC是一項聯邦營養補助計畫，協助低收入 孕婦、產後婦女、哺乳婦女及五歲以下兒童獲得健康食品與營養支持。在加州，每月約有近100萬婦女、嬰幼兒及兒童透過全州超過500個服務據點接受WIC服務。

符合資格者包括孕婦、哺乳婦女、產後六個月內婦女，以及家中有五歲以下兒童的家長或監護人；申請人須居住於加州，並符合收入標準，或已參加Medi-Cal、CalFresh或CalWORKs等政府福利計畫。

民眾可透過California WIC App或新版購物指南查詢最新可購買食品清單。欲了解申請資格、福利內容或查詢鄰近服務據點，可致電California WIC Program專線800-852-5770，或電郵[email protected]。