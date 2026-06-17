父親節送禮 從穿戴轉向無線電動工具、燒烤爐…實用品

綜合工具櫃，是不少父親的夢想。（記者楊青／攝影）

離6月21日父親節 一步之遙，不少民眾還在為爸爸或先生的禮物大傷腦筋。相較傳統的領帶、襯衫或刮鬍刀，今年不少家庭將目光轉向實用型禮品，包括電動工具、燒烤爐、庭院設備和智慧家居產品。

商家趁父親節打折促銷。（記者楊青／攝影）

趁父親節熱度，商家打折促銷。（記者楊青／攝影）

「電動工具最合我心」，奇諾岡園藝 達人邱啓宜表示，他熱愛園藝，他家幾十棵果樹一年四季都要修剪，工具非常重要。他最近得到一把電鋸，輕便、耐用、非常順手，最重要的是充一次電可以使用很久，幹活不覺得累，「工欲善其事，必先利其器」，他笑言，要讓男人有興趣做院子活，得給他們好工具。

小小卡片，溫馨感謝父親辛勞。（記者楊青／攝影）

商家趁父親節打折促銷。（記者楊青／攝影）

全美大型家居用品連鎖店家得寶（Home Depot）與Lowe's似乎對爸爸們的心思心領神會，父親節前紛紛推出促銷活動，各種打折吸人眼球。 從無線電動工具到燒烤爐和烤肉配件，從割草機到土石木屑和各種園藝產品，從智慧門鈴到手作工作台，從冰桶、保冷箱到露營用品，琳瑯滿目。

聖迪瑪斯Lowe's工具部一負責人表示，近年父親節送禮趨勢，正逐漸從「穿戴」轉向「興趣型消費」，因此每年父親節他們的工作類產品都特別熱銷，對許多熱愛DIY、園藝或戶外燒烤的父親而言，一套好工具、一台新割草機或一座燒烤爐，往往比傳統禮物更具吸引力。

商家趁父親節打折促銷。（記者楊青／攝影）

離6月21日父親節一步之遙，民眾開始為父親或先生選購禮物。（記者楊青／攝影）

家得寶今年父親節禮品指南主打DIY工具系列，包括Ryobi無線電鑽套組、Husky機械工具箱組及Milwaukee專業工具系列等。許多產品可滿足居家維修、木工製作及車庫工作需求，是歷年父親節最受歡迎的禮品類別之一。促銷活動將持續至6月24日。 除入門工具組外，不少品牌也推出套裝優惠，例如無線工具組搭配額外電池或配件折扣，對已經擁有同品牌設備的消費者而言相當划算。

商家趁父親節打折促銷。（記者楊青／攝影）

全美大型家居用品連鎖店的父親節促銷琳琅滿目。（記者楊青／攝影）

父親節恰逢南加州夏季戶外活動旺季，鑽石吧劉太太表示，與其外出餐廳慶祝，不如在自家後院舉辦家庭烤肉，她和孩子們今年打算送給先生的禮物，是一台600多美元的烤肉爐。全家既能享受天倫之樂，也能讓先生展示廚藝。

家得寶今年重點推薦Nexgrill四爐頭瓦斯烤爐、Weber燒烤配件及數位測溫設備，希望吸引喜愛戶外聚餐的家庭。 除家得寶外，各大零售商也加入促銷行列。近期市場上熱門的Traeger木屑燒烤煙燻爐出現超過150美元折扣，成為今年父親節熱門商品之一。

燒烤爐是不少家庭今年父親節禮物採購的首選。（記者楊青／攝影）

商家趁父親節打折促銷。（記者楊青／攝影）

園藝設備與庭院用品也是今年父親節的販售熱點。家得寶今年特別推薦Ryobi自走式割草機、Milwaukee無線吹葉機及電動修草設備。 Lowe's今年則推出戶外電動設備優惠，包括割草機、修籬機及電池工具組合優惠。部分品牌甚至推出「買工具送電池」或「買套組送工具」促銷方案，吸引許多屋主趁機升級設備。