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動漫電玩資源豐 「宅文化」指數加州最高

洛杉磯訊
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加州在一項全美評比中獲選為最具「宅文化」特色的州，動漫、漫畫及電玩文化發展成熟是...
加州在一項全美評比中獲選為最具「宅文化」特色的州，動漫、漫畫及電玩文化發展成熟是主要原因之一。（Pexels示意圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Hard Rock Bet研究指加州宅文化指數以96.4分居全美第一。
  • 重點二：評比納入動漫展、STEM人才、相關商店與Google搜尋熱度。
  • 重點三：德州、華盛頓州、科羅拉多州及俄勒岡州分居二至五名。

洛杉磯KTLA電視台報導，博彩平台Hard Rock Bet最新研究顯示，加州憑藉豐富的動漫、漫畫及電玩文化資源，以及雄厚的科技人才基礎，獲評為全美最具「宅文化」特色的州。

該研究於即將登場的遊戲展Xbox Games Showcase及PC Gaming Show活動前公布。研究團隊依據多項指標進行評比，包括各州動漫展數量，「科學、技術、工程及數學（STEM）」從業人員比例、漫畫與電玩商店數量，以及與動漫與遊戲相關的Google搜尋量。結果顯示，加州「宅文化指數」為96.4分，全美最高。

在搜尋行為方面，過去一個月內，加州平均每10萬人產生逾1萬次與動漫、遊戲及流行文化相關的Google搜尋。報告認為，此數據顯示相關主題在當地具有相當的關注度。

排名方面，德州以87.32分居第二，華盛頓州以84.82分排名第三，科羅拉多州及俄勒岡州分列第四與第五。

研究人員表示，評分除考量動漫展與相關商店數量外，也納入STEM人才比例，以及民眾對「星際大戰」、漫威與「魔戒」等作品的搜尋熱度。

加州 洛杉磯 Google

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