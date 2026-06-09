動漫電玩資源豐 「宅文化」指數加州最高
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據洛杉磯KTLA電視台報導，博彩平台Hard Rock Bet最新研究顯示，加州憑藉豐富的動漫、漫畫及電玩文化資源，以及雄厚的科技人才基礎，獲評為全美最具「宅文化」特色的州。
該研究於即將登場的遊戲展Xbox Games Showcase及PC Gaming Show活動前公布。研究團隊依據多項指標進行評比，包括各州動漫展數量，「科學、技術、工程及數學（STEM）」從業人員比例、漫畫與電玩商店數量，以及與動漫與遊戲相關的Google搜尋量。結果顯示，加州「宅文化指數」為96.4分，全美最高。
在搜尋行為方面，過去一個月內，加州平均每10萬人產生逾1萬次與動漫、遊戲及流行文化相關的Google搜尋。報告認為，此數據顯示相關主題在當地具有相當的關注度。
排名方面，德州以87.32分居第二，華盛頓州以84.82分排名第三，科羅拉多州及俄勒岡州分列第四與第五。
研究人員表示，評分除考量動漫展與相關商店數量外，也納入STEM人才比例，以及民眾對「星際大戰」、漫威與「魔戒」等作品的搜尋熱度。
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