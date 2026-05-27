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加州初選好冷 提前投票僅7%回籠

編譯陳盈霖／綜合報導
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加州初選提前投票率低迷，兩黨投票趨勢大不相同。（Pexels）
加州初選提前投票率低迷，兩黨投票趨勢大不相同。（Pexels）

ABC 10電視台報導，距離6月2日加州初選僅剩幾天，投票率依然低迷。根據選舉數據專家米切爾（Paul Mitchell）的選票回收追蹤資料，截至25日下午，僅回收約7%選票，也就是全州超過2300萬張選票中，僅約200萬張完成投票。

儘管非總統選舉年的初選投票率向來偏低，然專家指出，本次初選仍有些值得注意的現象。共和黨因本次州長選戰具競爭性，投票熱度升高；民主黨則因候選人眾多，加上加州獨特的「前兩名初選制」（top-two primary system），也就是俗稱「叢林初選」（jungle primary），單一選區得票最高的前兩名（不論政黨）候選人晉級年底大選，以致部分選民傾向先觀望，兩黨呈現不同選情。

本次初選涵蓋接替紐森（Gavin Newsom）的州長、聯邦、州議會及地方公職選舉等。在投票站擔任志工多年的沙加緬度縣選務人員博古恩（Eben Burgoon）表示，目前投票率雖然偏低，然選民組成相當多元，共和黨相對投票率較高，「是2022年州長初選同期的兩倍。」

對共和黨而言，州長參選人希爾頓（Steve Hilton）與河濱縣警局局長比安科（Chad Bianco）成功激發選民熱情。南加大包容性民主中心主任羅梅洛（Mindy Romero）表示，選民認為這次選舉有值得支持的候選人。加州共和黨發言人蘇普（Matt Shupe）也指出，這次州長選舉對共和黨而言是股新氣象，過去支持者總對「深藍加州」抱持悲觀。此外，共和黨近年積極鼓勵通訊或提前投票，也與聯邦層級共和黨論述形成對比。

相較之下， 專家認為民主黨因候選人眾多，選民更難做出決定。米切爾表示，「目前民主黨投票率明顯下降，特別是一些過去投票率很高的年長選民。」他分析，部分選民雖有支持人選，但最終可能不會投給「最想投的人」，而改投更具勝選可能性者，因他們擔心在叢林制度下，民主黨候選人甚至無法擠入初選前兩名。

這種「策略性投票（stategic voting）」不是新鮮事，「然在本次選舉特別明顯」米切爾說，此次民主黨選民心態可比擬2020年總統初選，「當時大家都在等一個『最終要支持誰』的訊號。最終團結支持時任候選人拜登（Joe Biden）。」他預期，隨著初選日前公布更多民調，民主黨選民最終會逐步向民調領先者靠攏。

加州民主黨主席希克斯（Rusty Hicks）淡化人們對民主黨選民延遲投票的擔憂，表示儘管一開始的確有顧慮，然「兩黨選民都開始傾向某些特定候選人。」羅梅洛亦鼓勵尚未投票者儘快完成投票，特別是計畫通訊投票者，好確保選務人員順利計票。

根據加州民主黨支持與資助的最新州長選情民調，希爾頓暫居領先，民主黨籍，前美國衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）緊追其後，第三名為民主黨籍億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）。

加州 投票 民主黨

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