退伍軍人協會南加州分會新春團拜 逾50人共賀佳節
中華民國退伍軍人協會南加州分會與洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會，14日在亞凱迪亞舉行2026年新春團拜暨2月例會慶生會，現場有50多位會員與僑界人士共襄盛舉。理事長兼會長楊震南宣布，今年將於5月2日舉辦社區聯誼晚會、10月底舉辦中華民國退伍軍人節慶祝活動，同時也頒發感謝狀，表揚長期支持協會的顧問、熱心人士與媒體代表。
楊震南表示，原訂21日舉辦新春團拜，因當日僑界另有活動，為避免衝突，改於14日提前舉行，讓會員能在農曆年前相聚聯誼、共敘情誼。他強調，退伍軍人協會成立以來，致力團結袍澤、服務僑社，未來除持續參與雙十國慶等重要慶典活動，也將擴大社區公益與文化交流，為中華民國在海外發聲。
當天活動依序進行幹部介紹、財務報告與來賓致詞，並鼓勵會員踴躍參與會務。現場同時舉行頒獎儀式，向捐款支持會務發展的顧問與善心人士致贈感謝狀，肯定其長期協助與慷慨解囊，贏得全場掌聲。
主辦單位精心準備豐盛餐點與台灣傳統點心，並安排抽獎活動，提供現金、禮品及日用品等，讓與會者幾乎人人有獎，現場笑聲不斷、氣氛熱絡。
5月2日的社區聯誼晚會，將於亞凱迪亞社區中心舉行，歡迎僑界踴躍支持。楊震南表示，兩會未來將持續攜手合作，凝聚更多志同道合人士，共同為僑社服務，發揮退伍軍人團體的正向力量。