我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

退伍軍人協會南加州分會新春團拜 逾50人共賀佳節

記者張庭瑜／洛杉磯報導
退伍軍人協會與獅子會會員及來賓齊聚阿凱迪亞（Arcadia）戶外庭院，共賀新春，現場逾50人參與，氣氛熱絡。(記者張庭瑜／攝影)
退伍軍人協會與獅子會會員及來賓齊聚阿凱迪亞（Arcadia）戶外庭院，共賀新春，現場逾50人參與，氣氛熱絡。(記者張庭瑜／攝影)

中華民國退伍軍人協會南加州分會與洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會，14日在亞凱迪亞舉行2026年新春團拜暨2月例會慶生會，現場有50多位會員與僑界人士共襄盛舉。理事長兼會長楊震南宣布，今年將於5月2日舉辦社區聯誼晚會、10月底舉辦中華民國退伍軍人節慶祝活動，同時也頒發感謝狀，表揚長期支持協會的顧問、熱心人士與媒體代表。

楊震南表示，原訂21日舉辦新春團拜，因當日僑界另有活動，為避免衝突，改於14日提前舉行，讓會員能在農曆年前相聚聯誼、共敘情誼。他強調，退伍軍人協會成立以來，致力團結袍澤、服務僑社，未來除持續參與雙十國慶等重要慶典活動，也將擴大社區公益與文化交流，為中華民國在海外發聲。

當天活動依序進行幹部介紹、財務報告與來賓致詞，並鼓勵會員踴躍參與會務。現場同時舉行頒獎儀式，向捐款支持會務發展的顧問與善心人士致贈感謝狀，肯定其長期協助與慷慨解囊，贏得全場掌聲。

主辦單位精心準備豐盛餐點與台灣傳統點心，並安排抽獎活動，提供現金、禮品及日用品等，讓與會者幾乎人人有獎，現場笑聲不斷、氣氛熱絡。

5月2日的社區聯誼晚會，將於亞凱迪亞社區中心舉行，歡迎僑界踴躍支持。楊震南表示，兩會未來將持續攜手合作，凝聚更多志同道合人士，共同為僑社服務，發揮退伍軍人團體的正向力量。

主持人袁璐在會中帶動現場氣氛。(記者張庭瑜／攝影)
主持人袁璐在會中帶動現場氣氛。(記者張庭瑜／攝影)
楊震南（右）頒發感謝狀予獅姐張金翼，感謝其長期支持與熱心奉獻。(記者張庭瑜／攝影...
楊震南（右）頒發感謝狀予獅姐張金翼，感謝其長期支持與熱心奉獻。(記者張庭瑜／攝影)
楊震南（右）頒發感謝狀予會計師Jimmy，感謝其多年義務協助財務工作、支持會務推...
楊震南（右）頒發感謝狀予會計師Jimmy，感謝其多年義務協助財務工作、支持會務推展。(記者張庭瑜／攝影)
楊震南（右）頒發感謝狀予退伍軍人協會理事徐復芳，感謝其慷慨捐助與支持會務。(記者...
楊震南（右）頒發感謝狀予退伍軍人協會理事徐復芳，感謝其慷慨捐助與支持會務。(記者張庭瑜／攝影)
理事長兼會長楊震南致詞說明年度會務規劃，期盼凝聚僑界力量、拓展國際舞台。(記者張...
理事長兼會長楊震南致詞說明年度會務規劃，期盼凝聚僑界力量、拓展國際舞台。(記者張庭瑜／攝影)
中華民國退伍軍人協會南加州分會與洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會幹部，前排擺放多...
中華民國退伍軍人協會南加州分會與洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會幹部，前排擺放多面感謝狀，表揚長期支持協會的顧問與熱心人士。(記者張庭瑜／攝影)

世報陪您半世紀

中華民國 亞凱迪亞 加州

上一則

適逢情人節…僑界慶「客家天穿日」同享傳統美食傳承文化

下一則

加州六個區域山獅 納入瀕危物種法保護範圍

延伸閱讀

南加春節期間迎降雨、雪 伴有大風

南加春節期間迎降雨、雪 伴有大風
王毅出席慕尼黑會議提台灣 台外交部斥扭曲台灣主權地位

王毅出席慕尼黑會議提台灣 台外交部斥扭曲台灣主權地位
世華南加州分會金冠獎出爐 28日頒獎暨會長交接

世華南加州分會金冠獎出爐 28日頒獎暨會長交接
史島州眾議員22日辦首屆新春晚會 華人社區引廣泛關注

史島州眾議員22日辦首屆新春晚會 華人社區引廣泛關注
詐團鎖定南非僑界中餐廳行騙 台代表處提醒查證防受害

詐團鎖定南非僑界中餐廳行騙 台代表處提醒查證防受害
經文盃高球賽30周年3月30日開打 一桿進洞送機票

經文盃高球賽30周年3月30日開打 一桿進洞送機票

熱門新聞

華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11

超人氣

更多 >
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子