退伍軍人協會南加州分會新春團拜 逾50人共賀佳節

退伍軍人協會與獅子會會員及來賓齊聚阿凱迪亞（Arcadia）戶外庭院，共賀新春，現場逾50人參與，氣氛熱絡。(記者張庭瑜／攝影)

中華民國 退伍軍人協會南加州 分會與洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會，14日在亞凱迪亞 舉行2026年新春團拜暨2月例會慶生會，現場有50多位會員與僑界人士共襄盛舉。理事長兼會長楊震南宣布，今年將於5月2日舉辦社區聯誼晚會、10月底舉辦中華民國退伍軍人節慶祝活動，同時也頒發感謝狀，表揚長期支持協會的顧問、熱心人士與媒體代表。

楊震南表示，原訂21日舉辦新春團拜，因當日僑界另有活動，為避免衝突，改於14日提前舉行，讓會員能在農曆年前相聚聯誼、共敘情誼。他強調，退伍軍人協會成立以來，致力團結袍澤、服務僑社，未來除持續參與雙十國慶等重要慶典活動，也將擴大社區公益與文化交流，為中華民國在海外發聲。

當天活動依序進行幹部介紹、財務報告與來賓致詞，並鼓勵會員踴躍參與會務。現場同時舉行頒獎儀式，向捐款支持會務發展的顧問與善心人士致贈感謝狀，肯定其長期協助與慷慨解囊，贏得全場掌聲。

主辦單位精心準備豐盛餐點與台灣傳統點心，並安排抽獎活動，提供現金、禮品及日用品等，讓與會者幾乎人人有獎，現場笑聲不斷、氣氛熱絡。