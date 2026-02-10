福智新春園遊會 看見人羊溫暖故事

義工Sophy一直在給羊兒做按摩。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 福智基金會8日在波莫那（Pomona）舉辦新春園遊會，幾隻可愛的綿羊意外成為全場「明星」，吸引孩子餵食、撫摸。華人 義工如母親般守候在羊旁，給羊兒做按摩，傳遞人和羊之間的溫暖故事。

當天活動場地不大，但熱鬧又溫馨。基金會推廣蔬食，現場美食攤位提供各式點心，香氣四溢，就連三文魚壽司也以蔬食呈現，創意十足。人們邊逛邊吃，欣賞精彩的舞台節目，選購農場有機年貨，感受濃濃年味。 現場美食攤位有很多蔬食。（記者邵敏／攝影） 人們享受美食，感受濃濃年味。（記者邵敏／攝影）

活動現場一棵大樹下，義工Sophy帶著四五隻綿羊靜靜坐著，孩子們則興奮地圍繞在羊兒身旁，撫摸厚實柔軟的羊毛。Sophy不時輕柔地為羊兒按摩，安撫牠們的情緒，她笑著說：「如果我不在旁邊，陌生人很難靠近這些羊。」Sophy指著一大盆食物，「這是羊兒最喜歡吃的，平時很快吃光，今天剩這麼多，還是有點緊張。」

幾年前，福智基金會因緣救下近百隻羊，從此義工們便像家人般悉心照料。此次新春活動，基金會特意安排幾隻小羊來到現場，希望孩子們能在近距離接觸中，從小培養尊重生命、愛護動物的觀念。Sophy對每一隻羊的名字與習性如數家珍，現場幾隻小羊出生至今一直由她照顧，已相伴三年。

「這隻叫貝貝，是早產羊；另外兩隻是同母兄弟，」Sophy介紹說，「羊媽媽很親人，所以這兩隻從小也親人。」她說，其中兩隻羊是用奶瓶餵大，因為母羊沒有奶水。朝夕相處下，羊兒漸通人性，義工走到哪，羊群便會跟到哪。Sophy分享，有次羊扭傷腳，看到她便不停咩咩叫，抬起腳示意疼痛，她立刻為羊塗上消腫藥物照顧。還有一天晚上天色已暗，她仍在農場忙碌，幾十隻羊整齊地站成一排看著她，彷彿在問，「這麼晚了，媽媽怎麼還不回家？」

福智基金會長期以多元方式倡導愛護動物、珍惜地球、與自然共生。當天園遊會上，該基金會的「小鸚鵡農場」也帶來多款有機產品，吸引民眾駐足。義工介紹，農場大量種植絲瓜，製成有機絲瓜水，「絲瓜水收集三天後密封存放一年，打開後清澈透亮，經過三道過濾再裝瓶，可作為天然保濕護膚品。」此外，絲瓜布可用於沐浴、清潔，攤位上還有蛋殼粉、酵素水等環保產品，讓民眾體驗友善土地的生活方式。 農場製作的絲瓜布可用於沐浴、清潔。（記者邵敏／攝影） 洛杉磯福智基金會8日舉辦新春園遊會。（記者邵敏／攝影）

福智基金會執行長黃錦松表示，新春園遊會不僅是一場慶祝活動，更是家人團聚、朋友交流的地方，希望人們都能輕鬆走走、開心看看。他認為，善念在日常生活中自然萌芽，園遊會正是用輕鬆快樂的方式，邀請大家發現善就在身邊，既溫暖，也充滿力量。