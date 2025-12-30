我的頻道

大廚認證 好市多7大冷凍食品值得買

大廚推薦七種好市多冷凍區值得購買的食品。（圖片取自Costco，記者王若然／製圖）
談起好市多（Costco），大多數人第一印象是1.5美元的熱狗套餐、4.99美元的烤雞等，但好市多冷凍區也有不少物美價廉的好貨。美食網站allrecipes.com採訪多位大廚，評選出大廚私藏的好市多七大最佳冷凍食品。

根據allrecipes.com，接受訪問的廚師分別來自美國四個不同地區的餐廳主廚。這篇文章指出，不少廚師也是好市多「老粉」，經常去好市多囤貨給自己自家人做飯。他們評選出的好市多最佳冷凍食品包括鮭魚、甜品等。

第一款是好市多自營品牌「Kirkland」的三磅重的野生冷凍紅鮭（sockeye salmon）。聖地牙哥美食作家Rachel Riggs重點推薦這款鮭魚。她非常喜愛這種對心臟健康有益的蛋白質，甚至將它視為廚房裡的「必備品」。每一包內含八片、每片六盎司的魚排，讓她整個月都能盡情享用這種用途廣泛、口感濃郁細緻的鮭魚。Rachel Riggs向allrecipes.com透露，好市多鮭魚價格非常合理，而且這些急速冷凍、真空包裝的魚排吃起來新鮮得不可思議。每年10月至隔年4月，也就是市面上沒有新鮮鮭魚期間，我和先生幾乎每周至少一次用這些冷凍魚排，來製作鮭魚濃湯、鮭魚煎餅和鮭魚沙拉。

南卡羅萊納州Charleston市義大利小酒館Indaco的行政主廚Tito Marino，則推薦冷凍「Real Good」輕裹粉雞胸肉條，他表示有時在家會與太太和孩子一起享用。他說，「我幾乎從有記憶以來就是Costco會員了。」這款雞柳品牌相較其他品牌成分更天然，他補充說，其配料表相當簡單，包括雞胸肉、鷹嘴豆粉、乳清蛋白、紅椒粉、大蒜粉、洋蔥粉和葡萄籽油。

維吉尼亞州Staunton市Maude&the Bear主廚Ian Boden和妻子推薦「Uncrustables」的花生和葡萄醬三明治。他們表示，餐廳的冰箱裡常年必備這款零食，一盒有24個，富含足夠的糖和蛋白質，特別適合做補充能量的小零食。

食譜研發者Dina Deleasa Gonsar推薦「Pasta Primo」品牌的菠菜起司義大利餃（Ravioli）。她說，在時間緊迫的時候，這款義大利餃子很方便。裡面富含菠菜和起司，是很好的鈣質來源。這款義大利餃子一盒重3.5磅，共16人份，僅需五分鐘就可以做好。

Dina Deleasa Gonsar推薦的另外一款家中必備冷凍食品為「Clovis Frams」品牌的有機冷凍混合水果。這款水果一帶中有六個獨立包裝的綜合水果袋，只需要把一袋水果倒入攪拌機，加入牛奶、酸奶、水等，就會變成美味的沙冰。Dina Deleasa Gonsar介紹，水果都是搭配好的，不必再買不同的水果，很方便。另外這款包含莓類、香蕉、芒果、羽衣甘藍，營養豐富。

主廚Tito Marino還推薦Amylu品牌的雞肉產品。他說，「不論是香腸、肉丸還是雞肉碎，我們家冷凍庫裡一定常備一些，方便在做晚餐時快速加菜。」他建議，可以依照一天中的時間、當下的口味，或要搭配的料理來選擇不同風味。例如早餐可以煎幾片有機楓糖雞肉排。

Tito Marino認為好市多最好的披薩是Sabatasso無麩質四種起司披薩。他經營的餐廳提供六種現烤披薩。而他的家中，仍常備在好市多購買的Sabatasso無麩質四種起司披薩。他表示，他與家人都很喜歡這款披薩。

