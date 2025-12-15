電價通膨 全美9州前8月暴漲20%

專家指出，全美多州電價上漲的原因之一是電網老化，僅更新既有基礎設施都需龐大成本。（示意圖取自Pexels）

近年來，美國電價走勢如同雲霄飛車般起伏不定，而在冬季用電高峰即將到來之際，電價再度明顯上漲。

根據全美能源補助主管協會（National Energy Assistance Directors Association，NEADA）數據，今年1月至8月，全美住宅用電價格平均上漲10.5%，漲幅超過同期整體通膨年增率的3倍。以每千瓦時計算，加州 平均住宅電價在同期上漲4.5%。雖有三個州電價下滑，但有九個州漲幅超過20%，其中密蘇里州高達37.4%，北達科他州為30.3%；另有19個州的漲幅介於10%至20%之間。

分析指出，短期內電價回落可能性不高，電力負擔問題正迅速升溫，成為政治討論的焦點之一。

美國電力公司多為營利性企業，並受各州公共事業委員會嚴格監管。根據關注美國電網政策與監管議題的非營利組織Powerlines統計，今年前九個月，公用事業公司提出並獲准的電價調漲案金額達340億美元，較去年同期的160億美元成長逾1倍。

電價上漲的原因之一是電網老化。根據KTLA電視台報導，Powerlines創辦人Charles Hua在接受Nerd Wallet專訪時指出，全美多數電線與電桿已接近使用年限，僅更新既有基礎設施即需龐大成本。他表示，隨著人工智慧（AI）發展等因素推升用電需求，電力公司在制度設計下，僅能從資本支出中獲利，反而缺乏提升既有系統效率的誘因，因而傾向興建更多新電廠與基礎設施。

另一項關鍵因素是極端氣候事件增加。Hua指出，風暴、野火、嚴寒、颶風等天氣頻繁衝擊電力與電網設施，不僅推高修復成本，還迫使業者必須同步升級設備以提升耐災能力；同時，保險與相關營運成本亦隨之上升。

燃料價格上漲亦推高電價。天然氣 是美國最主要發電來源，2023年約占全美發電量的43%。俄烏戰爭爆發後，天然氣價格一度大幅攀升，雖然其後回落，但近月再度走高。Hua表示，在許多州，電力公司會將燃料成本增加直接轉嫁給消費者。

電費 約占美國家庭平均收入的2%，比例不算高，但自2019年以來持續上升。NEADA估計，平均每月住宅電費已從2021年的121美元，增加至2025年的156美元，對原本就承受經濟壓力的家庭而言，影響尤為明顯。