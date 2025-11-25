醫療補助縮減 ACoM：數百萬家庭恐失去保障

Healthsperien LLC高級副總裁Tomas Bednar指出，2026年多數民眾可能面臨超過70%的保費增加。（ZOOM截屏）

美國社群媒體（American Community Media，ACoM）21日舉行線上簡報會，聚焦2026年醫療制度即將面臨的史上最大幅度刪減與政策倒退。三位醫療政策專家指出，從補助中止、醫療費激增，到移民醫療資格收緊，數百萬家庭在未來一年恐將陷入醫療負擔危機，而弱勢族群、移民與低收入 家庭將首當其衝。

Healthsperien LLC高級副總裁Tomas Bednar指出，2026年最關鍵變化之一，是若無法延長進階保費 稅額補貼，個人市場保費將暴漲，「多數民眾可能面臨超過70%的保費上漲」。全國約2200萬人透過個人市場投保，其中92%依賴補助，一旦補助消失，勢必有數百萬人無力續保。Bednar強調，醫療費用上漲、醫療可及性下降，加上2026年可能面臨政治僵局，使大型改革難以推動。他並指出，川普政府重啟公共負擔規範，使移民社群可能因恐懼而放棄申請本就有資格領取的醫療補助，形成明顯的寒蟬效應 (Chilling effect)。

Justice in Aging執行長Amber Christ指出，「大又美」法案對醫療補助Medicaid、聯邦醫療保險 Medicare以及「糧食券」（SNAP）帶來史無前例縮減，等同以低收入家庭的生活資源補貼高收入群體的減稅。她指出，美國年長者口多半收入有限，平均收入僅約3萬美元，70%不及5萬美元，「大又美」削減影響最大的正是這群人的醫療支撐。

其中最具衝擊性的是，取消部分合法移民、難民、庇護申請者對醫療補助與聯邦醫療保險的資格，甚至影響已繳納多年稅款、目前正領取聯邦醫療保險者。Christ指出，這些人也無法負擔市場保險，失去保費補助資格意味著將他們直接被排除於醫療保障之外。她指出，多州已因預算緊縮，提前調降醫療支出，例如削減長照服務（HCBS）、牙科、視力等可選項目。「當資源被切走，最直接的後果，就是民眾更頻繁走向急診室，而整體社會將付出更高的代價。」

Families USA政策主任Sophia Tripoli則從醫療成本結構切入，指出價格才是美國醫療費飆升的最大推手，而非民眾使用過量或健康行為不佳。她指出，醫療體系中的大型醫院系統、製藥企業、保險公司等近年加速併購，形成壟斷優勢，「規模愈大、議價能力愈強，就愈能推高價格」。此外，美國仍採「按件計酬」制度，鼓勵醫療機構提供更多檢查與處置，而非提升療效；相關誘因不僅助長成本，也惡化醫療服務品質。

Tripoli指出，2026年保費預計平均再漲25%，若補助消失，部分地區甚至可能飆升超過100%，低收入家庭與移民家庭最易被迫退出醫療體系，形成更加小又更不健康的風險池。