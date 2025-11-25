我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

南加滅門槍案 華裔女童搶救無效身亡

本報記者／鮑爾溫公園市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鮑爾溫公園市一華人家庭發生槍擊案，一對華裔夫婦被槍殺，一名10歲女童經醫院搶救後也不幸離世。（本報記者／攝影）
鮑爾溫公園市一華人家庭發生槍擊案，一對華裔夫婦被槍殺，一名10歲女童經醫院搶救後也不幸離世。（本報記者／攝影）

南加州鮑爾溫公園市一戶華人家庭11月17日發生滅門式槍擊案引發社區震驚，一對華人老夫婦當場喪命、一名10歲女童中槍送往醫院救治。洛杉磯縣凶案調查組警探24日向本報證實，這名女童在醫院搶救無效，已於20日去世。

洛杉磯縣警局凶案調查組探員Steve De Jong說，「槍案中的10歲亞裔女性受害者不幸於上周四（20日）去世。本案中還有兩名受害人，分別是這位女童的爺爺奶奶。」他表示，目前無法透露更多本案細節。

據洛縣警方消息，本月17日凌晨4時左右，鮑爾溫公園市Royston街12700號一戶華人家中發生槍案。兇嫌35歲嫌犯金啟豪（Qihao Jin，音譯）闖入這戶人家開槍打死他的岳父母：61歲的王玉蘭（Yulan Wang，音譯）與61歲的蔣秋福（Qiufu Jiang，音譯）。根據本報之前報導，一名知情人士表示，10歲女孩頭部中槍，送往醫院搶救。命案發生時，金啟豪的妻子並不在場。兩人當時鬧矛盾，為分居狀態。金啟豪的車子當晚在橙縣安那罕（Anaheim）被找到，當時金啟豪已在車內舉槍自盡。

知情人士此前告訴本報，遭槍擊的10歲女孩不是金啟豪與妻子所生，而是妻子與前夫所生。而被槍殺的一對老夫婦也並非金啟豪妻子的父母，而是妻子前夫的父母，也就是她的前公婆。

知情人士表示，金啟豪妻子的前任丈夫在她懷孕期間不幸病故，妻子還是選擇生下了孩子，就是本案中的10歲女孩。妻子與前公婆的關係很好，老夫婦還打算將鮑爾溫公園市的這處房產留給她和孫女。而本案兇嫌金啟豪與妻子當初結婚，部分原因也是為獲取身分，他的父母後續也來到美國。不過目前這些都只是知情人士爆料，警方未透露人物關係細節。

鮑爾 華人 洛杉磯

上一則

不到10元 Trader Joe's這幾款甜品成感恩節最超值選擇

下一則

角聲醫療中心派發食物籃 助180家庭溫暖過感恩節

延伸閱讀

男子被ICE抓捕後「生死未知」 失蹤超6周沒有任何消息

男子被ICE抓捕後「生死未知」 失蹤超6周沒有任何消息
難民出身烏克蘭21歲力士 日本大相撲奪冠寫歷史

難民出身烏克蘭21歲力士 日本大相撲奪冠寫歷史
台灣會館留學生感恩餐會送愛 海外過節飄家鄉味

台灣會館留學生感恩餐會送愛 海外過節飄家鄉味
洛杉磯港貨輪大火 延燒逾12小時 180消防搶救

洛杉磯港貨輪大火 延燒逾12小時 180消防搶救
安倍遇刺案凶嫌妹出庭 稱母為「披母親外皮的信徒」

安倍遇刺案凶嫌妹出庭 稱母為「披母親外皮的信徒」
台普發1萬 親子開戰…青少年為錢扭打父母 鬧上警局喊告

台普發1萬 親子開戰…青少年為錢扭打父母 鬧上警局喊告

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
南加州治安部門近日警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法正在快速蔓延。（示意圖由ChatGPT生成）

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

2025-11-21 14:49

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…