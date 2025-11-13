我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

全球海外華文著述獎 9人獲殊榮 有人將蒙特利公園槍擊案化為詩

記者謝雨珊／華埠報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華民國華僑救國聯合總會於11月12日在華埠舉行「全球海外華文著述獎」頒獎典禮，共有九人獲獎。（記者謝雨珊／攝影）
中華民國華僑救國聯合總會於11月12日在華埠舉行「全球海外華文著述獎」頒獎典禮，共有九人獲獎。（記者謝雨珊／攝影）

中華民國華僑救國聯合總會12日在華埠舉行「全球海外華文著述獎」頒獎典禮。此次活動中，美西南地區共有九位得主榮獲殊榮，獎項涵蓋散文、小說、詩歌、學術研究、社會科學及新聞報導等六大領域。其中一名參賽者邱瀟君，分別以詩歌與新聞寫作作品獲得首獎與佳作殊榮。她的詩歌靈感源自2023年蒙特利公園市發生的一起舞廳槍擊慘案。

這次參賽的詩歌作品題目「黑膠與槍 - 記蒙特利公園市華人小鎮舞廳槍擊案」。邱瀟君表示，這個作品花了她一年時間創作。靈感來自於某次聽到倖存者在講述當年對話時，訴說很多關於槍擊案時常是一個禮拜的頭條新聞，但事後很快就會被人們遺忘，只剩死者家屬仍記得。因此邱瀟君希望為這場慘案受害者，用文字幫他們留下記憶與故事。

邱瀟君也提到，當時的受害者多為50至60歲的長者。為還原事件，她還特地採訪了當地在場的幾位人士。這個作品日前也曾獲得2023年台灣時報文學獎報導文學組第一名。

僑聯總會駐美西南辦事處主任文光華表示，這項華文著述獎的評審工作從今年6月至9月進行，歷經三個月的公開、公平評選，確保每位參賽者都有平等機會。多年來，南加州的參賽與得獎人數穩居全球第一。

其他獲獎人分別為文藝創作項詩歌類：文藝創作項散文類優勝獎于德蘭 （愛的叮嚷）、文藝創作項散文類優勝獎嚴筱意（雪春）、新聞寫作項報導類優勝獎劉子為（直擊洛杉磯抗議報導三篇，南加州中國女學生遇害報導三篇）、新聞寫作項報導類優勝獎丁曙 （巴黎奧運美國華裔選手系列報導）、新聞寫作項報導類優勝獎梅紅 （洛杉磯世紀大火等二篇）、新聞寫作項報導類優勝獎邱瀟君（珊卓的好友等五篇）、新聞寫作項報導類優勝獎林良姿 （世界風情畫系列報導）、及學術論著獎項社會科學類何奇（足跡往事：細說從頭——我與海寧：越南船民——潼毛的故事）。

邱瀟君將2023年的一起槍擊案寫成「黑膠與槍 - 記蒙特利公園市華人小鎮舞廳槍擊...
邱瀟君將2023年的一起槍擊案寫成「黑膠與槍 - 記蒙特利公園市華人小鎮舞廳槍擊案」詩歌作品獲得首獎。（記者謝雨珊／攝影）

蒙特利公園市 槍擊 加州

上一則

中國大專院校聯合校友會新任副會長 朱華興、徐曼娣當選

下一則

羅麗惠母女 同獲僑委會大獎

延伸閱讀

中山華文學校開班 蒙市員工樂學中文

中山華文學校開班 蒙市員工樂學中文
外列治文區深夜槍擊案 1男重傷 4青年輕傷

外列治文區深夜槍擊案 1男重傷 4青年輕傷
紐約市警前亞裔新聞官 就2024年新州路怒槍擊案認罪

紐約市警前亞裔新聞官 就2024年新州路怒槍擊案認罪
紐約市前10月槍擊案、謀殺案創歷史新低

紐約市前10月槍擊案、謀殺案創歷史新低
寫作值不值？

寫作值不值？
密西西比高中返校日球賽散場槍擊案 4嫌落網

密西西比高中返校日球賽散場槍擊案 4嫌落網

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
來自法國的「阿爾薩斯薄餅」，被很多消費者稱為Trader Joe's最好吃食物。（記者邵敏／攝影）

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

2025-11-11 22:12

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉