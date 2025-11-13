全球海外華文著述獎 9人獲殊榮 有人將蒙特利公園槍擊案化為詩

中華民國華僑救國聯合總會於11月12日在華埠舉行「全球海外華文著述獎」頒獎典禮，共有九人獲獎。（記者謝雨珊／攝影）

中華民國華僑救國聯合總會12日在華埠舉行「全球海外華文著述獎」頒獎典禮。此次活動中，美西南地區共有九位得主榮獲殊榮，獎項涵蓋散文、小說、詩歌、學術研究、社會科學及新聞報導等六大領域。其中一名參賽者邱瀟君，分別以詩歌與新聞寫作作品獲得首獎與佳作殊榮。她的詩歌靈感源自2023年蒙特利公園市 發生的一起舞廳槍擊 慘案。

這次參賽的詩歌作品題目「黑膠與槍 - 記蒙特利公園市華人小鎮舞廳槍擊案」。邱瀟君表示，這個作品花了她一年時間創作。靈感來自於某次聽到倖存者在講述當年對話時，訴說很多關於槍擊案時常是一個禮拜的頭條新聞，但事後很快就會被人們遺忘，只剩死者家屬仍記得。因此邱瀟君希望為這場慘案受害者，用文字幫他們留下記憶與故事。

邱瀟君也提到，當時的受害者多為50至60歲的長者。為還原事件，她還特地採訪了當地在場的幾位人士。這個作品日前也曾獲得2023年台灣時報文學獎報導文學組第一名。

僑聯總會駐美西南辦事處主任文光華表示，這項華文著述獎的評審工作從今年6月至9月進行，歷經三個月的公開、公平評選，確保每位參賽者都有平等機會。多年來，南加州 的參賽與得獎人數穩居全球第一。