快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

范杜拉縣去年野火 遺留燃燒輪胎碎塊肇禍

編譯組／綜合報導
一年前發生的范杜拉縣大型山火經調查後，總結起因為事發前另一場小火災中，有燃燒過的拖拉機輪胎碎塊脫落，引燃附近植披所致。（示意圖，取自范杜拉縣消防局臉書)
有關一年前發生於范杜拉縣的大型野火調查結果出爐。范杜拉縣檢察長辦公室表示，火災是由肇事一周前的一場較小火災中，遺留在拖拉機輪胎上的碎塊燃燒所引起。這場范杜拉山火曾造成巨大破壞，燒掉了近2萬英畝土地，並損毀369棟建築物。

野火發生於2024年11月6日。經調查後，確定肇因是於事發前的10月30日，在Balcom發生一場小火災後，當時涉事的拖拉機曾被燃燒的輪胎碎塊脫落，其後點燃了順風方向的未燃燒植被，遂引發其後11月6日范杜拉縣大型野火。

范杜拉縣檢察長辦公室發出的聲明指出，2024年10月30日，一名拖拉機駕駛員在Balcom Canyon Road和Bixby Road附近的山坡上清理灌木。他當時駕駛著一輛四輪拖拉機，清理著乾燥植被，好準備使用該地放牧牛群。工作期間，他發現拖拉機發動器冒煙和吐火。

駕駛員立即撥電求助，消防員迅速撲滅了火災，所及範圍達1.8英畝。但2024年11月6日，一名居民撥打911報警，表示在同一區域看到濃煙和火焰。

由於當時氣候乾燥和有強風，山火勢迅速擴散，以致最終燒毀了近2萬英畝土地及369棟建築物，幸而沒有生命被毀。

檢察長辦公室表示，不會對引發范杜拉縣大型山火的巴爾科姆小火災最初肇禍人、即上述拖拉機駕駛員作出刑事起訴。

檢察長納薩連科（Erik Nasarenko）說：「沒有證據顯示他駕駛拖拉機的目的是為了引發火災，也沒有證據表明他意識到可能發生火災。」

范杜拉縣消防官員表示，他們正在採取新的火災後監測政策，包括無人機偵察及第三方檢視等，期望能防止此類災難再次發生。

