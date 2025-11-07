我的頻道

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

谷歌地圖更聰明了 像朋友坐在身旁解答

編譯組／綜合報導
在未來數周，Gemini將整合到Google Maps內，不單回答駕車人士的複雜問題，更提供行事曆、資訊摘要，甚至以語音報告交通意外等多元功能。（Google Maps網站截圖）
在未來數周，Gemini將整合到Google Maps內，不單回答駕車人士的複雜問題，更提供行事曆、資訊摘要，甚至以語音報告交通意外等多元功能。（Google Maps網站截圖）

隨著各大科技公司競相開發人工智能（AI）應用方案，谷歌即將把其AI助理Gemini整合到谷歌地圖（Google Maps）中，讓駕車人士透過語音指令，提出複雜問題並完成任務。這包括例如在地圖功能中問及附近最價錢實惠的素食店位置及泊車地點，並加入如行事曆及提供摘要訊息等更多功能。

現時，雖然Google Maps已內置了AI助手，但能回答的問題有限，而在未來數周，Gemini將整合到Google Maps內，駕車人士可以透過說「嘿，Google」或點擊Google Maps內的Gemini圖示，就能透過與其聊天來解決更複雜的問題，不僅限於查找路線和最近的加油站。

Google最近演示了上述新功能，Google Maps內的Gemini回答駕車人士問及路上最經濟實惠的素食餐廳和泊車選項。並且，這項功能多元化，甚至可以添加足球訓練的行事曆，又讓用戶能以語音報告交通事故，或為上下班途中的人們，提供諸如體育賽事結果、電子郵件和新聞等資訊摘要。

Google Maps產品經理杜塔（Vishal Dutta）在線上記者會表示：「這就像有個本地事務專家的朋友，坐在你旁邊的副駕駛座上一樣。」

Google表示，他們將於本月稍後，在Gemini內建置一項名為「Lens」新功能，可讓駕車人士一旦路經陌生地點時，只需點擊相機圖示，即可求助；並能詢問某家餐廳為何受歡迎，或餐廳內部氛圍如何，再決定是否要光顧。

雖然Google及其母公司Alphabet很早就看到生成式AI的潛力，但評論指，Google已落後於一些更精靈的新創公司。Google希望憑藉其掌握的資訊，能重奪優勢。它擁有大量高速公路沿線的寶貴資料，包括關於地點和交通受阻的數據，例如意外事故或路上施工情況等。

Google Maps產品總監阿曼達（Amanda Moore）表示，新推出Google Maps結合Gemini的AI助手功能，應能提供準確訊息。這是因為此功能「扎根於」Google內真實存在的街道和地點數據；而使用者亦須授予Gemini許可權，才能存取Google內的其他務和應用程式，如Google日曆等；用戶給予Gemini的資料亦不會用於發放以用戶為受眾目標的特定廣告。

Google Gemini AI

傳統廣告商瑟瑟發抖、AI助陣 科技巨擘加速稱霸廣告市場

傳統廣告商瑟瑟發抖、AI助陣 科技巨擘加速稱霸廣告市場
谷歌「陽光捕手計畫」赴太空建資料中心 靠太陽能滿足用電

谷歌「陽光捕手計畫」赴太空建資料中心 靠太陽能滿足用電
Siri要變聰明？蘋果傳年砸10億採Google AI模型Gemini

Siri要變聰明？蘋果傳年砸10億採Google AI模型Gemini
AI需求增 Google擬建太空資料中心 2027年發射測試衛星

AI需求增 Google擬建太空資料中心 2027年發射測試衛星
相約在日落時分（全文完）

相約在日落時分（全文完）
相約在日落時分（八）

相約在日落時分（八）

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切