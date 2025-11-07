谷歌地圖更聰明了 像朋友坐在身旁解答

在未來數周，Gemini將整合到Google Maps內，不單回答駕車人士的複雜問題，更提供行事曆、資訊摘要，甚至以語音報告交通意外等多元功能。（Google Maps網站截圖）

隨著各大科技公司競相開發人工智能（AI ）應用方案，谷歌即將把其AI助理Gemini 整合到谷歌地圖（Google Maps）中，讓駕車人士透過語音指令，提出複雜問題並完成任務。這包括例如在地圖功能中問及附近最價錢實惠的素食店位置及泊車地點，並加入如行事曆及提供摘要訊息等更多功能。

現時，雖然Google Maps已內置了AI助手，但能回答的問題有限，而在未來數周，Gemini將整合到Google Maps內，駕車人士可以透過說「嘿，Google」或點擊Google Maps內的Gemini圖示，就能透過與其聊天來解決更複雜的問題，不僅限於查找路線和最近的加油站。

Google最近演示了上述新功能，Google Maps內的Gemini回答駕車人士問及路上最經濟實惠的素食餐廳和泊車選項。並且，這項功能多元化，甚至可以添加足球訓練的行事曆，又讓用戶能以語音報告交通事故，或為上下班途中的人們，提供諸如體育賽事結果、電子郵件和新聞等資訊摘要。

Google Maps產品經理杜塔（Vishal Dutta）在線上記者會表示：「這就像有個本地事務專家的朋友，坐在你旁邊的副駕駛座上一樣。」

Google表示，他們將於本月稍後，在Gemini內建置一項名為「Lens」新功能，可讓駕車人士一旦路經陌生地點時，只需點擊相機圖示，即可求助；並能詢問某家餐廳為何受歡迎，或餐廳內部氛圍如何，再決定是否要光顧。

雖然Google及其母公司Alphabet很早就看到生成式AI的潛力，但評論指，Google已落後於一些更精靈的新創公司。Google希望憑藉其掌握的資訊，能重奪優勢。它擁有大量高速公路沿線的寶貴資料，包括關於地點和交通受阻的數據，例如意外事故或路上施工情況等。

Google Maps產品總監阿曼達（Amanda Moore）表示，新推出Google Maps結合Gemini的AI助手功能，應能提供準確訊息。這是因為此功能「扎根於」Google內真實存在的街道和地點數據；而使用者亦須授予Gemini許可權，才能存取Google內的其他務和應用程式，如Google日曆等；用戶給予Gemini的資料亦不會用於發放以用戶為受眾目標的特定廣告。