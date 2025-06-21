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動用二胎房貸 須分清「需要」還是「想要」

編譯胡立宗／綜合報導
動用二胎房貸，必須分清楚「需要」還是「想要」。（美聯社）
動用二胎房貸，必須分清楚「需要」還是「想要」。（美聯社）

洲際交易所（Intercontinental Exchange）統計，全美名下有房產共4800萬人，房屋淨值最近攀升到破紀錄的17兆6000億美元，可動用淨值超過11兆元。

可用淨值（tappable equity）的意思是，一間屋子在扣掉「一胎」房貸後，還能「二胎」貸款的額度。以可用淨值20%來說，房產價值每增加100萬美元，就能再多貸20萬美元。

洲際交易所的房貸與房市部主管華登（Andy Walden）指出，加州仍然是房產貸款的重心。加州的可用淨值為3兆2690億美元，占全美28.1%。洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、聖地牙哥縣的屋主，可用淨值為1兆6450億美元，占全州的50.3%。

可貸淨值最高的是大聖荷西地區，每人平均85萬811美元；洛杉磯／橙縣都會區63萬4893美元；聖地牙哥縣51萬3456美元；內陸帝國22萬6994美元。

洲際交易所指出，2025年第1季的增貸需求增加，全美共貸出450億美元，這也是2022年以來第1季最高的紀錄。

橙縣紀事報專欄指出，增貸可以增加手頭的可用資金，但在真的貸款前要想清楚，二胎是因為「需要」還是「想要」（need versus want）。

專家雷澤生（Jeff Lazerson）表示，「需要」的好例子是：還卡債，因為卡債利率通常高於二胎利率；改善房屋或當初租屋的頭期款，這些也是好理由。

房屋淨值信用貸款（home equity line of credit，HELOC）拿來做急難預備金也不錯，預期可能失業就該先貸，因為失業後自然貸不到HELOC。

但是，借來度假或揮霍，這就不好了。如果把自家房子當成提款機，這就是條不歸路。

另外，也要先問清楚，可用餘額貸了之後，是否能夠抵稅。目前能夠抵扣的用途，只限買房、蓋房，或能夠增加房屋淨值的改裝。夫妻抵扣的總額為75萬美元，分開申報一人37萬5000美元。這個額度包含全部住宅貸款，購屋時的房貸（一胎），以及可用淨值增貸（二胎）。

雷澤生說，超過60%的屋主貸款利率都低於4%。在30年期房貸利率還在6.85%，15年期5.99%的情況下，一般人都不會增貸，但是有兩種會考慮：

一，已有「房屋淨值信用貸款(HELOC)」的人，他們的二胎前十年只繳息、不還本。超過十年就要開始還本，無法支應的就得考慮轉貸。

二，已有「房屋抵押貸款」（home equity loan，HELOAN）、一次把所有餘額借出來的人，利率固定，每期都要還本繳息，期限15、20、30年都有。

HELOC式的二胎，最高可以貸到房價的95%。價值100萬美元的房子，一胎房貸借了60萬美元，二胎還能貸35萬美元，兩者總和95萬美元，也就是100萬的九成五。

HELOAN式二胎，只能到九成，兩者間還有5%的空間。但是專家說，能不能辦成，永遠看運氣。

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