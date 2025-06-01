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政大校長李蔡彥出席南加校友年會

記者王若然／阿罕布拉報導
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李蔡彥（中間）與校友們合影。（記者王若然／攝影）
李蔡彥（中間）與校友們合影。（記者王若然／攝影）

國立政治大學南加州校友會31日在阿罕布拉市的Almansor Court舉行2025年年會，特別邀請到該校現任校長李蔡彥作為嘉賓，分享母校近年來的轉變和成長。校友們齊聚一堂，度過了一個美好的下午。

政治大學校長李蔡彥及其隨訪教職人員五人出席年會。李蔡彥說，雖然第一次以校長身分到訪洛杉磯，但與其中不少校友已經很熟悉。他說，看到這麼多校友重新建立起對學校的認同，非常感動。政大南加州校友會是美洲校友會中規模最大，最團結。該校友會既有資深校友，也有年輕校友。校友會組織健全，具有深厚的文化傳承。

政治大學南加州校友會會長張芊郁表示，年初時就收到校方信息，得知校長會來南加州參訪大約一周。當時就計畫把校友會年度最大活動年會，辦在校長來洛杉磯參訪期間。她說，「校友們都很期待校長的到來。」一些南加州校友們回台灣時，不一定都有時間回母校看看，因此他們很期待校長能夠分享母校近幾年的變化。

李蔡彥本次來訪南加州，除了參加這裡校友會年會，還有參訪大學和智庫，深入雙方交流的目的。他介紹，本次共參訪四所大學：聖地牙哥加大、爾灣加大、洛杉磯加大以及南加州大學，還會參訪蘭德智庫。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣出席了當天的活動。同為政治大學校友的喜瑞都市議員黃正芬（Jennifer Hong）也到會為李蔡彥頒發賀狀。

政治大學校友及喜瑞都市議員黃正芬（右）出席當天的年會，並為李蔡彥校長頒發賀狀。（...
政治大學校友及喜瑞都市議員黃正芬（右）出席當天的年會，並為李蔡彥校長頒發賀狀。（記者王若然／攝影）
左四、左五分別是政治大學南加州校友會會長張芊郁、國立政治大學校長李蔡彥。（記者王...
左四、左五分別是政治大學南加州校友會會長張芊郁、國立政治大學校長李蔡彥。（記者王若然／攝影）

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