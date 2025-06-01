警控州議員酒駕 檢：查無此事

日前在沙加緬度地區一場車禍中被以酒後駕駛（DUI）開罰單的加州參議員塞萬提斯，30日醉駕指控獲解除。（Sabrina Cervantes個人網站）

八天前在沙加緬度地區的一場車禍中被以酒後駕駛（DUI）開罰單的加州參議員 塞萬提斯（Sabrina Cervantes），30日醉駕指控獲解除。

加州31選區（部分河濱縣、聖伯納汀諾縣）民主黨籍參議員塞萬提斯5月19日在沙加緬度發生車禍後被送往當地醫院，並一度因酒後駕駛被傳喚。警方稱，在醫院，塞萬提斯表現出醉酒跡象。塞萬提斯則表示，警方「脅迫」她。「我的轎車被一輛大S UV攔腰撞了，我前往急診室尋求治療。我被沙加緬度警方逼迫，非自願在醫院被扣留數小時，警方錯誤指控我酒後駕駛。」塞萬提斯否認受到毒品影響。30日，沙加緬度縣地方檢察官辦公室支持了她的說法，拒絕對她提出指控。

地方檢察官辦公室在聲明中表示，「毒理學檢測結果顯示，未檢測到任何可測量的酒精或藥物。」檢察官辦公室表示已經審查了所有提交的證據，包括警方報告、證人證詞和實驗室結果。「基於我們的道德義務和刑事審判中的舉證責任，沙加緬度縣地方檢察官辦公室拒絕對此案提出任何指控。

但來自警方的聲明則為警官的行為辯護，並解釋說塞萬提斯當時拒絕接受現場清醒測試。該聲明同時承認該事件存在爭議性。聲明中表示，沙加緬度警察局已收到大量有關公開此事件記錄的請求，我們將盡快處理。

加州參議院第31選區包括部分河濱縣以及聖伯納汀諾縣，城市包括柯洛那、東谷、芳塔那及河濱市等地。