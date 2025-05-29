徐永泰新作「走岔的西伯利亞鐵路」發表

美西華人學會理事合影。（美西華人學會提供）

徐永泰博士新書「走岔的西伯利亞鐵路」發表會，日前在洛杉磯 僑教中心舉行，吸引近百民眾參與。

美西華人 學會前會長徐永泰，同時就其新書「走岔的西伯利亞鐵路」及「中俄日韓百年關係史」舉辦講座。徐永泰以倒敘方式講述中國近現代史的重大事件。細數鴉片戰爭、第二次鴉片戰爭及中蘇邊境 衝突等，椿椿件件，都是中國近現代血淚史。

徐永泰近年潛心研究西伯利亞鐵路，並多次到東北亞現場實地調查，以豐富的歷史檔案與第一手研究資料，深入剖析清末外交決策體系。由「中俄密約」與國際政治博弈談起，剖析這一條東亞鐵路，本該是中國現代化的起點，卻成為列強角力的戰場。徐永泰說，這條鐵路不僅改寫中國東北的歷史，也改變中俄日韓百年命運。

肖敏先生講評時提到，徐永泰的書，為讀者提供了很多鮮為人知的史實，使讀者可以全面掌握相關資訊。現場聽眾問答互動踴躍，原計劃兩小時的活動，延長了一個小時。