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徐永泰新作「走岔的西伯利亞鐵路」發表

洛杉磯訊
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美西華人學會理事合影。（美西華人學會提供）
美西華人學會理事合影。（美西華人學會提供）

徐永泰博士新書「走岔的西伯利亞鐵路」發表會，日前在洛杉磯僑教中心舉行，吸引近百民眾參與。

美西華人學會前會長徐永泰，同時就其新書「走岔的西伯利亞鐵路」及「中俄日韓百年關係史」舉辦講座。徐永泰以倒敘方式講述中國近現代史的重大事件。細數鴉片戰爭、第二次鴉片戰爭及中蘇邊境衝突等，椿椿件件，都是中國近現代血淚史。

徐永泰近年潛心研究西伯利亞鐵路，並多次到東北亞現場實地調查，以豐富的歷史檔案與第一手研究資料，深入剖析清末外交決策體系。由「中俄密約」與國際政治博弈談起，剖析這一條東亞鐵路，本該是中國現代化的起點，卻成為列強角力的戰場。徐永泰說，這條鐵路不僅改寫中國東北的歷史，也改變中俄日韓百年命運。

肖敏先生講評時提到，徐永泰的書，為讀者提供了很多鮮為人知的史實，使讀者可以全面掌握相關資訊。現場聽眾問答互動踴躍，原計劃兩小時的活動，延長了一個小時。

為配合發表會從台灣空運的50本書，被熱心讀者搶購一空，徐永泰捐出一半售書所得給美西華人學會獎學金基金。

徐永泰博士演講中。（美西華人學會提供）
徐永泰博士演講中。（美西華人學會提供）
美西華人學會會長劉榮文主持活動。（美西華人學會提供）
美西華人學會會長劉榮文主持活動。（美西華人學會提供）
現場座無虛席。（美西華人學會提供）
現場座無虛席。（美西華人學會提供）
學會會長劉榮文教授（左）、作協會長嚴筱意（右）祝賀徐永泰新書發表。（美西華人學會...
學會會長劉榮文教授（左）、作協會長嚴筱意（右）祝賀徐永泰新書發表。（美西華人學會提供）

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