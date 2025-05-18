我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

法廊快報／塗鴉、汙損他人特斯拉 屬刑事罪

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
反制馬斯克與特斯拉的行動標語。（#TeslaTakedown網站）
反制馬斯克與特斯拉的行動標語。（#TeslaTakedown網站）

反對馬斯克（Elon Musk）與政府效能組織（DOGE）的抗議，演變成對任意特斯拉（Tesla）的塗鴉與破壞，聯邦司法部長邦迪（Pam Bondi）稱之為「國內恐怖行為」（domestic terrorism）。

聯邦調查局（FBI）雖然定義國內恐怖行為是，「個人或團體以暴力、犯罪行為，基於獲得國內影響力，以推動意識形態目標，不論是政治的、宗教的種族的，或環境議題」，但是聯邦並未對國內恐怖行為制定罪責。

「International Center for Not-for-Profit Law」（ICNL）告訴沙加緬度蜂報，國內32州與華盛頓特區已對國內恐怖行為設定罪刑。不過加州不在其列，只對塗鴉、汙損他人車輛設有刑事罰則。

至於到沙加緬度、舊金山、洛杉磯等地的特斯拉經銷據點抗議，只要不進入私有土地，在公共區域都還屬於言論自由的保障範圍。也就是說恐嚇威脅才構成犯罪，單純的怒罵、嘲諷不構成犯罪。

聯邦法律認定，陰謀破壞或實際破壞的每一條罪名，一旦成立最少要在聯邦監獄服刑五年，最高可處20年。持有未登記的毀滅裝置，槍械到炸彈、手榴彈都算，最少10年刑期。

加州刑法典（California Penal Code）雖然沒有針對國內恐怖行為的條文，但對個人或家庭構成明顯且持續的威脅，仍屬於犯罪。惡意破壞他人財物，財損400美元以下算是輕罪；超過400美元則是重罪。

毀損行為包括塗鴉、破壞門窗，破壞樹木、刮車與破壞自動販賣機。輕罪最高可處一年有期徒刑，併科1000美元罰金，已有前科者可達5000美元罰金。

重罪最高可處三年有期徒刑，併科最高1萬美元金；如果財損超過1萬美元，則罰金可達5萬美元。刑事威嚇的輕罪一年徒刑，併科1000美元罰金；重罪最高三年徒刑，與1萬美元罰金。另外，刮車等行為可能被吊銷駕照兩年。

加州 特斯拉 馬斯克

上一則

房屋自有率 加州55%全美倒數第2

下一則

洛市超速攝影機 明年中全面啟用

延伸閱讀

特斯拉無端起火 住宅車庫都受損

特斯拉無端起火 住宅車庫都受損
特斯拉怎麼會無端起火？ 南加一棟房子和車子都毀了

特斯拉怎麼會無端起火？ 南加一棟房子和車子都毀了
路透：美中關稅戰休兵 特斯拉將恢復向中國進口零件

路透：美中關稅戰休兵 特斯拉將恢復向中國進口零件
拚Cybercab、Semi量產 傳特斯拉恢復進口中國製零件

拚Cybercab、Semi量產 傳特斯拉恢復進口中國製零件
準備進中國市場？特斯拉在申請人形機器人Optimus商標

準備進中國市場？特斯拉在申請人形機器人Optimus商標
「馬斯克摧毀品牌」 賓州里海郡退休基金停買特斯拉

「馬斯克摧毀品牌」 賓州里海郡退休基金停買特斯拉

熱門新聞

律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41
通過假結婚申請綠卡，最近價格飆漲至15萬美元。(示意圖，取材自Pexels)

婚姻綠卡黑市價飆至15萬美元 需求仍旺

2025-05-14 13:49
旅遊巴士與休旅車（SUV）相撞，一人死亡，32人住院，其中兩人情況危急。（截圖至KTLA5電視台視頻）

洛城旅遊巴士華人區大車禍 1死2重傷32住院

2025-05-11 14:32

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃