法廊快報／塗鴉、汙損他人特斯拉 屬刑事罪

反制馬斯克與特斯拉的行動標語。（#TeslaTakedown網站）

反對馬斯克 （Elon Musk）與政府效能組織（DOGE）的抗議，演變成對任意特斯拉 （Tesla）的塗鴉與破壞，聯邦司法部長邦迪（Pam Bondi）稱之為「國內恐怖行為」（domestic terrorism）。

聯邦調查局（FBI）雖然定義國內恐怖行為是，「個人或團體以暴力、犯罪行為，基於獲得國內影響力，以推動意識形態目標，不論是政治的、宗教的種族的，或環境議題」，但是聯邦並未對國內恐怖行為制定罪責。

「International Center for Not-for-Profit Law」（ICNL）告訴沙加緬度蜂報，國內32州與華盛頓特區已對國內恐怖行為設定罪刑。不過加州 不在其列，只對塗鴉、汙損他人車輛設有刑事罰則。

至於到沙加緬度、舊金山、洛杉磯等地的特斯拉經銷據點抗議，只要不進入私有土地，在公共區域都還屬於言論自由的保障範圍。也就是說恐嚇威脅才構成犯罪，單純的怒罵、嘲諷不構成犯罪。

聯邦法律認定，陰謀破壞或實際破壞的每一條罪名，一旦成立最少要在聯邦監獄服刑五年，最高可處20年。持有未登記的毀滅裝置，槍械到炸彈、手榴彈都算，最少10年刑期。

加州刑法典（California Penal Code）雖然沒有針對國內恐怖行為的條文，但對個人或家庭構成明顯且持續的威脅，仍屬於犯罪。惡意破壞他人財物，財損400美元以下算是輕罪；超過400美元則是重罪。

毀損行為包括塗鴉、破壞門窗，破壞樹木、刮車與破壞自動販賣機。輕罪最高可處一年有期徒刑，併科1000美元罰金，已有前科者可達5000美元罰金。

重罪最高可處三年有期徒刑，併科最高1萬美元金；如果財損超過1萬美元，則罰金可達5萬美元。刑事威嚇的輕罪一年徒刑，併科1000美元罰金；重罪最高三年徒刑，與1萬美元罰金。另外，刮車等行為可能被吊銷駕照兩年。