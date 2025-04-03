冷血華男弒母殺弟 兩重罪成立

Eric Kwan殺人案發，警方大陣使封鎖現場。（本報檔案照）

洛杉磯 縣關姓華男（Eric Kwan）被控兇殘弒母殺弟案，4月2日下午在洛杉磯縣波莫那高等法院（Pomona Courthouse）審結，陪審團一致認定，被告兩項重罪名成立，一項是故意殺人罪（Voluntary manslaughter），另一項是一級謀殺罪(First degree murder)，法院將擇日對被告宣判量刑。

2021年5月21日晚，時年28歲的Eric Kwan在華人城市鑽石吧 市（Diamond Bar）Kiowa Crest街1500號的母親家，殺害時年55歲的母親Loretta Ho和23歲的弟弟Edward Kwan。被告殺人手法凶殘，兩名受害者身上除多處槍傷，頸動脈、氣管和食道還被刀切開。

2025年3月3日，華男Eric Kwan弒母殺弟案由洛杉磯縣波莫那高等法院組成陪審團審理。檢方認為，Eric Kwan因嫉妒生恨對親人痛下殺手；而辯方則稱，被告所作所為只是自我防衛。

檢方指控Eric Kwan在鑽石吧住家殺害了自己的母親和弟弟，起訴故意殺人和一級謀殺兩項控罪。在法律定義上，「故意殺人」是指無惡意非法殺害他人，通常發生在「激情澎湃」或受到充分挑釁之後，沒有冷靜期。而且「一級謀殺」（First degree murder）被加州 法律定義為「惡意非法殺害人類或胎兒」。一級謀殺是最嚴重的謀殺形式，在加州，任何有意圖和預謀的謀殺都被歸類為一級謀殺。