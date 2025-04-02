地產專家： 南加房市今年交易將放緩

資深地產經紀袁立功。（受訪者提供）

川普總統第二任期推行的多項政策深刻影響到南加 房地產市場。南加華人資深地產專家從關稅調整、利率 變化、移民政策及南加房市特點，指出川普施政存在諸多不確定性，每一項變動都可能影響市場走勢，影響南加房市交易。他們預計，2025年南加房市不會太差，雖然比較先前會出現交易節奏放緩，一旦聯準會利率下調，房市交易仍會很快活躍，因為買家大有人在。

資深地產經紀袁立功指出，目前的房貸利率還很高，並未達到很多買家的期望。預計今年聯準會會有兩次降息，會各降一碼（一碼是0.25個百分點），房源有所增加，但南加房市交易節奏放緩。房價 仍處於高位。前不久，他經手位於聖谷東區哈岡的一棟住宅，房價是109萬9000美元。售房資訊發出後首日，就有三位買家來電有意購買。與先前相比，買家數量少了。先前這種情況，首日就會有十餘位買家諮詢，也會在最短時間內完成交易。袁立功預測，2025年南加房市平穩，不會大起大落。因為買家還是大有人在，關鍵是利率，若利率下調較大，會很快刺激房市交易活躍起來。

內陸帝國（Inland Empire）地產專業人士Betty Yu表示，聯準會的利率調整繼續影響房地產市場。今年內陸地區房市預計將繼續降溫，受高抵押貸款利率和買家需求下降影響，預計房價仍保持穩定，或出現小幅下跌，對於很多第一次買房者，收入仍無法達到最高貸款額。她說，租金雖有持續上漲，但由於出租速度放緩，會導致部分房東對房租加以調降。同時，她也認為，河濱、聖伯納汀諾地區今年就業成長放緩，也會導致住房需求下降。

Re/Max公司千萬地產經紀程梅麗莎（Melissa Cheng）認為，川普關稅政策對貿易影響很大，也會影響到美國國內建築行業的成本，因為絕大部分建築材料要從中國或亞洲其它地區進口。對於本來放緩的南加房地產市場，無疑是雪上加霜，房價超過100萬美元的住宅銷售或更趨緩慢。她表示，在天普市新開發兩個房建項目，共計20多個單位。由於建築成本上升，房價也要隨之升高。為了能夠順利滿足買家需要，正與建商洽商盡可能調降房價。只要價格合適，交易沒有問題。