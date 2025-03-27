春假旅遊高峰 就在本周末

儘管最近飛機事故頻發、出行成本上漲及經濟不確定性，但今年春假出行人數還是呈上漲趨勢。（記者張宏／攝影）

儘管最近飛機事故頻發、出行成本上漲及經濟不確定性，但隨著春假到來，航空公司和機場表示，預計今年春假涵蓋3月和4月的大部分時間繁忙程度將比往年更高，聯邦運輸安全局（TSA）預計本周末是春假旅遊高峰期，預計航空旅行人數將比去年增加5%以上。

根據CBS報導，美國聯合航空近日表示，2025年春假將打破紀錄。航空公司預計到4月底客運量將超過2400萬人次，本周將是最繁忙一周。美國汽車協會（AAA）統計美國國內機票 價格平均比去年上漲7%。今年酒店住宿費也上漲8%。AAA發言人Aixa Diaz表示，今年收費比去年高一點，但這並不能阻止人們出行。春假是孩子們放假、大學生放假的時間，家人都想聚在一起去某個地方。

面對旅行成本增加，如何在旅途中省錢成為關注熱點，被稱為「旅行媽媽」的旅遊達人Emily Kaufman建議人們靈活變通。她說，捆綁機票、酒店和租車的旅遊套餐可幫助節省度假費用。例如，從洛杉磯到夏威夷住4晚可節省約400美元。她發現，從洛杉磯國際機場 飛往檀香山的旅程需要花費2200美元，且需要分別預訂機票和飯店。她透過Expedia找到同樣時間是4月5日至9日的套餐旅行，但價格是1806美元。如從北卡羅來納州Charlotte飛往巴哈馬Nassau，機票和飯店單獨購買的總費用為2858美元，但Booking.com上同樣行程的套餐價格為2472美元。

Kaufman表示，度假勝地很多，關鍵在於供需關係。民眾不一度非要去熱門的旅遊目的地，而是考慮尋找一個類似的目的地，提供類似服務，且價格更有吸引力。同時選擇全包住宿或包含早餐的酒店，以減少整個旅行費用。

今年春假熱門度假目的地包括佛羅裡達州、洛杉磯和夏威夷的幾個城市。在國際排名前10的旅遊目的地中，歐洲占據主導地位，但美聯航表示，前往滑雪勝地的預訂量也在激增。

值得注意的是，美國國務院網站近日警告春假遊客不要前往墨西哥 ，因為那裡暴力犯罪激增。在一份政府公告中，美國敦促遊客重新考慮前往蒂華納和下加利福尼亞州其他地區。前往墨西哥的旅客應謹慎行事，因為那裡暴力犯罪猖獗，包括凶殺、綁架、劫車和搶劫。美國政府無法在許多地區提供緊急服務，尤其是在大城市以外的地區，令人擔憂的是墨西哥蒂華納非旅遊區的凶殺案數量很高。

同時也有學校對國際學生發出不要離境的警告。根據San Francisco Standard報道，柏克萊加大（UC Berkeley）近日警告國際學生，如果他們春假離開美國，學校不能保證他們能夠返回。目前不建議學生因個人或職業原因進行國際旅行。