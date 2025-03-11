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DOGE神童意圖開水閘 救洛杉磯野火

編譯陳盈霖／綜合報導
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洛杉磯大火期間，DOGE部門員工飛往洛杉磯，嘗試啟動一個大型水泵系統，希望將水送往洛杉磯。（取自效率部 X平台）
洛杉磯大火期間，DOGE部門員工飛往洛杉磯，嘗試啟動一個大型水泵系統，希望將水送往洛杉磯。（取自效率部 X平台）

獨立報報導，一份最新報告稱，今年1月洛杉磯發生毀滅性大火期間，由馬斯克（Musk）帶領的「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）員工多次向美國墾務局（U.S. Bureau of Reclamation）官員施壓，要求啟動一個加州大型水泵系統（pump system），希望將水送至洛杉磯。儘管該系統的水資源無法送至這座被燒毀的城市，他們仍決定「飛往現場」自行解決問題。

根據CNN報導，今年1月，DOGE工作人員致電墾務局，聲稱總統川普（Donald Trump）希望啟動位於「瓊斯抽水廠」（Jones Pumping Plant）的水泵，該廠負責將水輸送至加州中央山谷（Central Valley）。當官員拒絕後，DOGE員工哈森（Tyler Hassen）和商布萊頓（Bryton Shang，譯音）飛往加州，嘗試自行啟動水泵並拍攝照片。

然他們遇到兩個問題：首先，該系統正按計畫進行維護，水泵電源已被切斷。其次，尚布萊頓還未成為聯邦正式僱員，無權操作水泵，哈森也無法操作，因他必需在電力恢復前離開洛杉磯。

一位熟悉此事的匿名人士告訴CNN，「他們沒得到他們想要的照片」。這位人士形容該次行動是「DOGE整體運作的縮影，一群20多歲年輕人被視為『神童』，但實際上卻一無所知。」最終DOGE在X帳號上，僅發布一張哈森和商布萊頓站在地圖前的照片，及抽水廠其他照片。

白宮發言人凱莉（Anna Kelly）告訴獨立報，政府希望啟動水泵以「防止類似近期加州野火的悲劇再次發生」，然專家表示，沒有證據表明加州野火是由缺水引起。

上述事件發生後不久，川普於1月底下令美國陸軍工兵團（US Army Corp）開放南加州兩座大壩，釋放的水流向聖荷昆谷（San Joaquin Valley）農田。根據洛杉磯時報，此舉引發農民擔憂。水資源顧問文克（Dan Vink）表示，這會影響他們夏季的灌溉用水。

川普下令釋放水資源時，聲稱是水資源問題導致野火，然有指稱川普說法並不正確，洛杉磯大火並非加州水資源政策的結果。川普於1月31日在X貼文稱，「這是我剛剛在加州打開的美麗水流照片。今天釋放16億加侖，三天內將達到52億加侖，這是一次得來不易的勝利！希望他們六年前就聽我的，那就不會有火災了！」

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