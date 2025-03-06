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美西華人學會舉辦「川普新政」研討會

洛杉磯訊
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美西華人學會日前在洛杉磯僑教中心舉辦「川普新政」專題研討會。圖為主講人魏林峰。（美西華人學會）
美西華人學會日前在洛杉磯僑教中心舉辦「川普新政」專題研討會。圖為主講人魏林峰。（美西華人學會）

美西華人學會日前在洛杉磯僑教中心舉辦「川普新政」專題研討會，主講人從介紹川普總統的個人經歷開始，之後圍繞川普上任以來的行政命令、新內閣人事任命、關稅和貿易戰、 馬斯克和他的「政府效率部」(DOGE)、聯邦政府部門的清查與裁員、美國領土新擴張、美國對俄烏戰爭的立場轉變，一共七個議題展開分析講解。

時事新聞評論員、美西華人學會理事魏林峰擔任主講嘉賓，他表示，川普上任一個多月，簽署的行政命令已超過美國歷任總統前100天簽署行政命令記錄，其中上任當天就簽署40多項行政命令，內容涉及移民、環境和政策改革等，大幅改變和撤銷上届拜登政府的政策，力圖打破所謂「深層政府」對其議程的阻撓。魏林峰還對新內閣成員的背景、資歷和爭論焦點分別作詳盡介紹。

關於關稅，主講人列舉川普上任以來公布的一系列關稅政策，包括對加拿大、墨西哥、中國、歐盟、全球的鋼和鋁，以及「對等關稅」等，並對這些關稅政策的具體內容進行解釋。關於馬斯克和「政府效率部」，魏林峰強調政府效率部並非國會批准的聯邦部門，是依照行政命令，將原有的U.S. Digital Service（USDS），改為現在的U.S. DOGE Service。當前政府效率部對聯邦政府部門清查與裁員的重點，包括美國國際開發總署、中央情報局、聯邦調查局、國防部、教育部、國稅局等。

在講到美國國土新擴張的議題時，魏林峰回顧美國獨立之後國土擴張歷史，以及美國從二戰以來所倡導的尊重各國主權和領土完整的國際秩序，分析格陵蘭、加拿大、巴拿馬運河、加薩走廊等川普擴張爭議的來龍去脈。在演講最後，魏林峰強調美國對俄烏戰爭的立場，已經發生重大轉變。

研討會持續約三小時，會場座無虛席，觀眾反響熱烈。研討會由美西華人學會會長劉榮文、理事長林錫智主持。他們表示，學會將舉辦更多政治、時事、財經、科技、法律、人文等研討會，以專業角度，向社會各界人士提供及時準確信息。近期還將邀請律師申春平主講「川普的移民政策及其對華裔社區的影響」、北京大學副教授夏露博士「中國與越南文學持久而密切的關係」、徐永泰博士「中東路與東北亞關係史」、「防火建材介紹」等講座。

學會理事與部分聽眾合影。（美西華人學會）
學會理事與部分聽眾合影。（美西華人學會）

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