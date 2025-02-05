槓上川普 加州教育廳長重申保障學生性別表達

基於美國教育法修正案第九條，加州教育廳長瑟蒙德強調，會繼續保護學生免受性別、性別表達、性別認同和性取向的歧視。(圖取自瑟蒙德臉書)

加州 教育廳長瑟蒙德(Tony Thurmond)向加州所有地方教育機構發表一份公開聲明與信函、強調會繼續保護學生免受性別、性別表達、性別認同和性取向的歧視 ，以回應美國教育部 上周五向全美所有學校發送信函內容。

「聖荷西信使報」報導，美國代理助理民權部長特雷納(Craig Trainor)日前發出信函、撤銷拜登政府關於美國教育法修正案第九條、擴大保護基於性別認同學生的規定。但是，瑟蒙德的公開聲明與發信也於上周五同步發出，對此進行駁斥，他確認，加州學校將持續向所有學生提供基於性別、性別表達、性別認同以及性取向的歧視保護。

瑟蒙德在新聞聲明表示，「在加州，仍是全部學生受到保護。」(In California, “all” still means all)。儘管川普政府教育部宣布、將不再保護所有學生免受歧視，但加州法律不受最近聯邦政策變化影響，並將持續提供保護措施，防止基於性別、性別表達、性別認同與性取向的歧視與騷擾，致力於捍衛所有加州學生權益。

他補充說明，雖然聯邦政府指導方針正在轉移改動，加州教育部門仍承諾維護所有學生權益，這與去年11月5日川普當選後不久、許多加州教育人士發表聲明內容，不謀而合。

然而，美國教育部通知已發送至全國K-12學校與大學。指出聯邦機構將恢復總統川普第一任期內發布政策、限制學校在性不當行為案例的學校責任，並可能提供被指控性騷擾與性侵犯學生更大權益。

同時，特雷納信函內容也告知各學校，不要期待當局執行對「教育法修正案第九條」修訂解釋內容，其為1972年發布一項法律，禁止接受聯邦資助教育計畫、存在性別歧視。美國教育法修正案第九條是在拜登政府期間宣布，擴大原有教育法規的法律範圍，承認基於性取向與性別認同的騷擾或排斥，是一種歧視的方式。

美聯社於去年11月5日大選後隨即報導，美國教育部聲明內容，並不令人驚訝，因為川普在競選總統期間，就把反跨性別(anti-transgender)議題、作為競選活動重點之一。他誓言施行廣泛限制，取消跨性別學生的公民權益保障。