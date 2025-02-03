川普跨性別學生新政 教育者：課堂狀況不變

加州反抗川普總統有關性別的行政命令。(Pexels/Alexander Grey)

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，川普 （Donald Trump）總統發布了一系列攻擊跨性別 （transgender）人權利的行政命令，但地方和州領導人向跨性別學生和家庭保證，加州課堂內的情況不會有任何改變。

舊金山民主黨參議員威善高（Scott Wiener）說，這些命令與州法律相衝突，很可能面臨法律挑戰。

在舊金山，學區和當地教師工會已指示教師繼續支持跨性別學生，使用他們喜歡的代名詞，並允許學生使用自己選擇的洗手間。

州教育廳同樣對這一命令進行了反擊，該命令威脅要扣留為跨性別學生提供住宿或支持的學校的聯邦資金。

州公共教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）在給同事的信中寫道：「加州法律不受最近聯邦政策變化的影響，並繼續提供保障，防止基於性別、性別表達、性別認同和性取向的歧視和騷擾。雖然聯邦指導意見有所變化，但我們對保障所有學生權利的承諾始終如一。」

舊金山市市府律師邱信福（David Chiu）表示，他的辦公室正在密切關注行政命令的執行情況，並準備採取法律行動，包括提起訴訟。

幾天前，川普政府試圖停止所有聯邦撥款，以根除「覺醒主義」(wokeness)，許多人認為這是違憲的越權行為，可能會造成災難性後果。

這一指令目前已被兩個不同州的聯邦法官阻止。

州參議院預算委員會主席威善高說，川普最近因跨性別學生待遇問題威脅學校撥款的命令，同樣會面臨法律反彈和憲法爭論。

這些行政命令還針對年輕跨性別人獲得性別確認護理的問題，因為在高中和大學體育運動中對跨性別運動員的騷擾事件層出不窮。

許多跨性別青年家長及倡導組織者表示，如果青少年失去獲得性別確認護理的機會，自殺事件可能會增加，因為跨性別兒童患抑鬱症和焦慮症的比例會愈來愈高。