司法部要求聯合掃蕩無證客 11州檢察長：紙上談兵

針對司法部備忘錄要求調查不遵守川普大規模掃蕩驅逐計畫的州和地方政府，加州檢察長邦塔等人回應聲明說，聯邦政府不能強迫50個州的警員為其服務。（記者劉先進╱攝影）

包括加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在內的11個藍州檢察長，23日發表了一份聯合聲明，回應司法部 （DOJ）最近發出的備忘錄。備忘錄指示檢察官，調查不遵守川普大規模掃蕩驅逐（非法移民 ）計畫的州和地方政府。聲明說，聯邦政府 不能強迫50個州的警員為其服務，且無需承擔任何費用。聯邦政府和州政府之間的這種權力平衡是美國聯邦制體系的試金石。「目前，這些模糊的威脅只是：紙上談兵。」

代理副司法部長博夫（Emil Bove）22日向司法部工作人員發送一份備忘錄，指示他們調查「威脅阻礙」川普移民計畫的州和地方政府。備忘錄指出，司法部可以以不合規為由在法庭上起訴這些官員。

包括加州、紐約、夏威夷、馬里蘭等11個藍州的檢察長聲明說，通過最高法院長期以來的判例，已經明確，美國憲法禁止聯邦政府命令各州執行聯邦法律。雖然聯邦政府可以使用自己的資源來執行聯邦移民法，但法院在Printz訴美國一案中裁定，聯邦政府不能「強迫50個州的警員為其服務，且無需承擔任何費用。聯邦政府和州政府之間的這種權力平衡是我們美國聯邦制體系的試金石。」

聲明表示，儘管總統可能持相反意見，但他不能單方面修改憲法。總統曾發出令人不安的威脅，要將美國司法部的檢察權和資源武器化，以攻擊遵守州法律的公務員，干擾他們與所服務社區建立信任的能力。「目前，這些模糊的威脅只是：紙上談兵。但請放心，如果這些言論演變為非法行為，我們各州將毫不猶豫地予以回應。作為州檢察長，我們有責任執行州法律，將繼續調查和起訴犯罪，無論其移民身份如何。我們不會因總統的大規模驅逐計畫而分心。」