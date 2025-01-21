學者：野火激怒洛杉磯富人 恐衝擊民主黨

加州州長紐森發布行政命令，加快房屋重建進程。（紐森X）

FOX電視台報導，洛杉磯 發生致命性野火災難後，加州 備受各界批評聲浪不斷，野火暴露該州的脆弱與領導失敗。胡佛研究所（Hoover Institution）公共政策智庫資深研究員漢森（Victor Davis Hanson）預測，加州人或恐迎來一場「覺醒」，對加州高層決策者帶來政治衝擊。

日前受訪時漢森表示，「加州有一部分人，可能會掀起一場對自由派或民主黨人的反叛」，如那些居住在海岸線上，豪宅遭本月7日大火摧毀的富人，及包括電影製作人梅爾吉勃遜（Mel Gibson）、演員哈伯特（Michael Rapaport）等名人，他們均公開批評加州領導層應對這次危機的做法。」

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）在本月7日大火爆發前24小時缺席，空置的消防栓、故障的水庫、削減經費的消防局與缺乏新的水資源基礎設施等問題一一浮上檯面。州政府對此次火災的危機應對進一步引發批評，特別是官僚主義。為此紐森19日簽署行政命令，暫停某些州級委員會的規定，以利加快房屋重建進程。漢森質疑「若他現在能這麼做，為何在大火發生前不先做？」

「寶馬山花園（Pacific Palisades）或周邊地區災民大多是非常左傾的有錢人」漢森說，「這在政治上令人震撼，因他們投票和意識形態帶來的後果，從未像這次如此深刻的影響自己，這或恐成為一種催化劑。」他說，這場火影響非常有錢的人，他們首次感受大火的摧殘，不僅導致3000至4000億元損失，後續還將面對洛杉磯規劃委員會與多項建築許許可申請等繁瑣手續，加速他們的憤怒。」他預測在這次大火後，不會有任何加州政治人物能擁有全國性聲譽。

另一個問題是多年來加州居民外移至紅州的現象。過去幾年加州流失數十萬居民，許多人歸咎於高稅收、無法負擔的住房、犯罪和繁瑣商業法規等，進而搬遷至德州、佛羅里達州、田納西州和北卡羅萊納等地方稅收低，商業環境更友好的州。甲骨文（Oracle）、特斯拉（Tesla）、嘉信理財（Charles Schwab）等大公司也遠離加州。

「人們非常生氣，因為做生意難，對汽油價格感到憤怒」漢森說，「若有一位聰明、靈活、開明的共和黨 籍候選人或政治人物抓緊這次機會，加州恐有所改變，但到目前為止，共和黨還不知該怎麼做。」