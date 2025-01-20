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全球最佳旅遊景點 加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

全球最佳旅遊地 加州3景點入選

編譯陳盈霖／綜合報導
聖塔蒙尼卡名列旅遊與休閒雜誌2025年全球50個最佳旅遊目的地之一。（聖塔蒙尼卡市臉書）
聖塔蒙尼卡名列旅遊與休閒雜誌2025年全球50個最佳旅遊目的地之一。（聖塔蒙尼卡市臉書）

2025年想去哪兒玩？「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）雜誌列出全球50個最佳旅遊目的地（50 best travel destinations in the world）或可參考。值得一提的是，2025年加州有三個地方名列其中，分別為沙加緬度（Sacramento）、聖地牙哥（San Diego）和聖塔蒙尼卡（Santa Monica）。洛杉磯和舊金山兩地無緣進榜。

該雜誌評論中寫道，沙加緬度國際機場耗資13億美元翻新工程將於2025年完成，包括航廈擴建，13家主要提供當地美食的新餐廳、額外停車場及更流暢的交通動線。翻新後的機場還將開設飛往墨西哥城（Mexico City）、奧蘭多（Orlando）、納什維爾（Nashville）、奧斯汀（Austin）等地直飛航線。雖然沙加緬度距離舊金山（San Francisco）、太浩湖（Lake Tahoe）和優勝美地國家公園（Yosemite National Park）僅數小時車程，但這座加州首府如今正以其獨特魅力而成為令人嚮往的旅行目的地。

旅遊與休閒雜誌評論聖地牙哥，則推崇該城市陽光普照，擁有美麗海灘和蓬勃發展的美食文化。2024年夏季，曾入圍有餐飲界奧斯卡美譽的詹姆斯·比爾德獎（James Beard Awards）的聖地牙哥主廚蒙索德（Tara Monsod）在當地開設現代法式牛排館Le Coq，替這座城市再添魅力。

2025年正逢聖塔蒙尼卡成立150周年。自1875年以來，這座標誌性的南加州濱海城市發生巨大變化，今年尤令人興奮，因為有許多家新餐廳、商店和酒店入駐，包括由備受矚目的冰島建築師和設計師Gulla Jónsdóttir設計的Sandbourne Santa Monica和傲途格精選酒店（Autograph Collection），及緊鄰的新開業聖塔蒙尼卡灘麗晶酒店（Regent Santa Monica Beach）。

除加州景點外，香港、深圳、羅馬、泰國等都名列榜中。民眾可上https://www.travelandleisure.com/best-places-to-go-2025-8739580查看完整報告。

加州 聖地牙哥 舊金山

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