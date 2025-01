好市多撤除免費公用咖啡磨豆機

一名網友在Reddit發文,貼出好市多「不再提供咖啡研磨機」告示牌。(Reddit下載)

thestreet.com報導,好市多 (Costco)近期在最新財報中透露,2025財年第一季度,會員人數增長8%,淨銷售額年增7%,總收入也比去年同期增長約7%左右。然過去一年,好市多祭出一些變革,包括嚴厲打擊會員共享,將書籍銷售限制在假期期間等。如今該大宗貨品倉儲店又刪減一項重大福利 :撤除公用咖啡 磨豆機。

近期有消費者在Reddit上貼文指出,好市多將公眾咖啡磨豆機從門市中撤下,該機器允許會員自己研磨咖啡豆,通常設立於美食廣場與結帳區附近。在一篇Reddit貼文中,一位顧客分享某家大宗倉儲店告示,上面寫著「倉庫不再提供咖啡研磨機(The coffee grinders are no longer available in the warehouse)」。

一些用戶回覆稱,他們對這項變更不感驚訝,因他們經常發現會員濫用此方便,包括將熱狗和堅果等物品放入機器中。有人回應指出,他們當地好市多也撤下磨豆機,他們對此表示肯定。也有會員對此福利結束感到失望。一網友指出︰「這台咖啡磨豆機對我來說超級方便,我買咖啡豆,結帳後就可去研磨了,這也是我去好市多買咖啡豆的原因。」好市多尚未回應TheStreet評論請求。