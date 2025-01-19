我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯大火中失散 她在收容所尋回愛貓

最新／TikTok提前關閉下架 用戶哀嚎「還我90分鐘」

好市多撤除免費公用咖啡磨豆機

編譯陳盈霖╱綜合報導
一名網友在Reddit發文，貼出好市多「不再提供咖啡研磨機」告示牌。（Reddit下載）
一名網友在Reddit發文，貼出好市多「不再提供咖啡研磨機」告示牌。（Reddit下載）

thestreet.com報導，好市多（Costco）近期在最新財報中透露，2025財年第一季度，會員人數增長8%，淨銷售額年增7%，總收入也比去年同期增長約7%左右。然過去一年，好市多祭出一些變革，包括嚴厲打擊會員共享，將書籍銷售限制在假期期間等。如今該大宗貨品倉儲店又刪減一項重大福利：撤除公用咖啡磨豆機。

近期有消費者在Reddit上貼文指出，好市多將公眾咖啡磨豆機從門市中撤下，該機器允許會員自己研磨咖啡豆，通常設立於美食廣場與結帳區附近。在一篇Reddit貼文中，一位顧客分享某家大宗倉儲店告示，上面寫著「倉庫不再提供咖啡研磨機（The coffee grinders are no longer available in the warehouse）」。

一些用戶回覆稱，他們對這項變更不感驚訝，因他們經常發現會員濫用此方便，包括將熱狗和堅果等物品放入機器中。有人回應指出，他們當地好市多也撤下磨豆機，他們對此表示肯定。也有會員對此福利結束感到失望。一網友指出︰「這台咖啡磨豆機對我來說超級方便，我買咖啡豆，結帳後就可去研磨了，這也是我去好市多買咖啡豆的原因。」好市多尚未回應TheStreet評論請求。

咖啡 好市多 福利

上一則

在大火中倖存 「藍巴士 」網路爆紅

下一則

蛇年迎春年節展 僑領、政要送祝福

延伸閱讀

6種雙拼作法 北美華人分享好市多貝果簡易食譜

6種雙拼作法 北美華人分享好市多貝果簡易食譜
蛋價暴漲73% 好市多限購還售罄

蛋價暴漲73% 好市多限購還售罄
11→18元 好市多雞蛋限購 價格飆漲 仍引搶購

11→18元 好市多雞蛋限購 價格飆漲 仍引搶購
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
好市多美食廣場Combo披薩回歸 2項改變讓粉絲不爽

好市多美食廣場Combo披薩回歸 2項改變讓粉絲不爽
顧客瘋狂亂磨還硬塞「異物」 部分好市多分店收掉咖啡磨豆機

顧客瘋狂亂磨還硬塞「異物」 部分好市多分店收掉咖啡磨豆機

熱門新聞

華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

2025-01-12 16:17
捐贈現場「推積如山」的鞋子、衣服，需要的人可隨意領取。（記者邵敏／攝影）

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

2025-01-15 15:50
JPL科研人員Kazu一家三口，野火爆發時緊急撤離家園。（Kazu提供）

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

2025-01-14 14:39
近年來，彩虹糖因含有Red 40等色素受到批評。（Pexels）

醫生警告：這5樣東西別買 患癌風險高

2025-01-12 23:51
聖塔安那焚風持續，不利目前正被山火肆虐的洛杉磯地區。（路透）

乾燥強風將持續不利滅火 伊頓山火恐向南蔓延

2025-01-12 01:20
賽瑟夫婦用水管救火，奇蹟救下房子。（ABC7電視台）

奇蹟救屋 八旬夫婦澆花水管滅野火 46年前也曾這麼做

2025-01-14 18:40

超人氣

更多 >
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全
暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？
黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光