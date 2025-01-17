葡萄酒銷量下跌 公衛署長為何落井下石?

勞菈卡泰納（Dr. Laura Catena）既是醫生、作家，還是一位釀酒師 。(取自catenazapata.com)

2024年是加州葡萄酒業極慘澹的一年。新年伊始聯邦公共衛生署長又警告說酒精飲料有致癌風險，他的話是否會造成業者的前途更黯淡？

舊金山 紀事報報導，1月3日莫西醫師（Dr. Vivek Murthy）指出，酒精是美國第三大致癌的原因，僅次於菸草和肥胖，並且會增加至少七種癌症 的風險，包括乳癌、食道癌、肝癌和口腔癌。他說：「酒精是一種已得到證實且可預防的癌症原因，在美國每年造成約10萬例癌症和2萬人死於癌症。」

不過學術界的看法不見得跟他相同，譬如12 月中旬國家科學、工程與醫學會（National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine）才發布的一份長達230 頁的報告，結論是：適度飲酒者的死亡和心血管疾病風險，低於完全不飲酒的人。飲酒者乳癌的風險略有增加，但其他癌症則無關連。

正當葡萄酒銷量出現歷史性的下滑之際，相互矛盾的訊息又來混淆人心。這兩種觀點究竟哪一種比較正確呢？近年來大眾對酒精的看法發生了巨大改變，大量科學報告推翻了美國人長期以來的觀點，即適量飲酒是一種健康的習慣，每天一杯葡萄酒可以降低心臟病 的風險。

根據蓋洛普民意調查，如今39% 的美國人認為適量飲酒對身體有害（遠高於 2005 年的 22%），而年輕一代甚至把飲酒比喻成吸菸。去年，世界衛生組織宣布，任何程度的飲酒都會對健康造成危害。

一些研究人員和醫學專業人士很快指出兩份報告之間存在的混淆。在舊金山加大UCSF擔任急診室醫師26年的卡泰納（Dr. Laura Catena），年輕的時候就在家族的阿根廷釀酒廠工作，她指出飲酒與癌症的風險方面，公衛署長是對的，很多人不知道大量飲酒和癌症風險之間存在的關聯。

但她又說，可是適量飲酒也有保護心血管的作用。所以大家應該何去何從呢？如果你最關心的是不要得癌症，那就不要喝酒。可是每年死於心臟病的人比死於癌症的人更多，所以你如果主要是想減低心血管疾病的風險，那就適量的喝酒。她提醒大家一點：我們吃的很多東西，小劑量是安全的，大劑量則可能有危險，只要能自我節制，小飲大致是無害的。