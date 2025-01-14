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與孩子談論致命火災 專家強調誠實 練習應急準備

洛杉磯訊
無論是否受到直接影響，孩子都可能會對他們所聽到和看到的內容感到困惑、害怕或不知所措。（取自pexels網頁）
無論是否受到直接影響，孩子都可能會對他們所聽到和看到的內容感到困惑、害怕或不知所措。（取自pexels網頁）

加州毀滅性火災，讓許多家庭陷入恐懼、不確定和悲傷之中。無論是否受到直接影響，孩子都可能會對他們所聽到和看到的內容感到困惑、害怕或不知所措，從而影響成長過程中安全感和穩定感的建立。以下是一些實用方法，幫助父母和照顧者更好與孩子談論自然災害。

孩子不需要所有細節，但需要知道事實。 臨床心理學家Tamar Kahane強調誠實的重要性，她告訴早安美國，首先要承認並驗證孩子的感受和現實，而不是假裝一切都好。

對於年幼孩子，請保持簡單解釋：「火災確實很可怕，而且可能非常危險，但消防員正在努力滅火。作為父母，我們的工作就是確保你的安全。」而年齡較大的孩子，可能有更多問題，請冷靜、如實回答，但避免用太多資訊壓倒他們。大人可以分享所採取的安全措施。

自然災害會引發兒童恐懼、悲傷、憤怒甚至困惑等一系列情緒。認可這些情緒可以讓孩子放心，讓他們知道自己的感受是正常的，使用諸如「害怕是正常的」或「感到不安是可以理解的」之類短語，或者用眼神交流讓孩子感到被傾聽和理解。

Kahane補充，在壓力下，發脾氣、黏人或抱怨等行為很常見，傾聽他們的聲音，擁抱並了解他們。

另外，保持就寢、用餐時間和其他日常習慣，也有助增強可預測性和安全感。Kahane指出，這將讓孩子感到安全和踏實。對年齡較大孩子，請確保他們盡可能保持學業及社交。

面對無法控制事件時，孩子可能會感到無助，讓他們參與一些有意義行動，可以增強他們的控制感。消防區移動事故指揮隊長Andy Bozzo建議在家中練習應急準備，增強孩子對逃生能力的信心。除練習逃脫計畫外，他還鼓勵孩子在此過程中扮演雖小但有意義的角色，例如保管家庭應急包或幫助弟弟妹妹。

提升孩子參與感的其他方法還有，透過共同制定家庭應急計劃、為急救人員寫感謝信或畫畫、探索幫助受影響社區的方法，如為救援工作捐款。

此外，限制媒體曝光很重要。持續接觸新聞報導，尤其是受災圖像，可能會增加兒童的恐懼和焦慮。Kahane指出，孩子沒有能力在情感上處理這些圖像。Kahane建議不僅要限制兒童在媒體上的曝光，還要限制家庭內部討論這場災難的程度。

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