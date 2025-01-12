我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

舊金山都會區駕駛 每年平均浪費81小時在車陣中

保險廳:災後理賠7天冷卻期 防範詐騙

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
洛杉磯野火重創後，加州保險廳長萊拉（右）緊急發布多項防範措施，包括禁止公共理賠員違規招攬生意，並提醒民眾避免在災後倉促決定。（abc電視台）
洛杉磯野火重創後，加州保險廳長萊拉（右）緊急發布多項防範措施，包括禁止公共理賠員違規招攬生意，並提醒民眾避免在災後倉促決定。（abc電視台）

針對近期洛杉磯地區山火造成的重大損失，加州保險廳長萊拉(Ricardo Lara）11日呼籲災民提高警覺，防範詐騙行為，並提醒民眾在災後重建過程中避免倉促決定。保險局已提供多項資源，包括中英文的「災後勿受騙」指南，幫助受災居民了解如何應對災後詐騙。

萊拉並向公共理賠員（Public Adjusters）發出通知，重申加州法律對公共理賠員行為的嚴格規範，並警告他們不得違規招攬業務。公共理賠員並非保險公司雇員，而是由保單持有人聘用，協助處理理賠事宜，並以賠償金的一定比例收取費用。萊拉強調，災民在簽署合約前應充分了解公共理賠員的服務內容與收費標準，以免在重建過程中承受額外財務壓力。

萊拉指出，根據加州法律，公共理賠員不得在災區疏散令解除的七天內招攬業務，以確保災民在高壓情況下有足夠時間審慎考量。保險廳將全力支持災民，提供所需資訊。

保險廳提醒災民，任何公公共理賠員在疏散令解除後七天內的招攬行為均屬違法；同時，無執照個人若擅自提供理賠服務，也將面臨法律制裁。此外，現行法律限制公共理賠員的收費範圍與合約內容，部分不良理賠員可能要求將服務費用涵蓋於災民已獲得的賠償金內，消費者應提高警惕，並立即向保險廳反映類似情況。

為協助山火受災民眾，加州保險廳將於1月18日、19日在聖蒙尼卡(Santa Monica)，以及1月25日、26日在巴沙迪那（Pasadena）舉辦免費保險支援工作坊。活動內容包括保險理賠流程講解及重建相關資源介紹，有需要的民眾可撥打800-927-4357預約與保險專家的面談機會。保險廳呼籲受災民眾，應先聯繫自己的保險公司或保險經紀處理理賠事宜，只有在確有需要時再尋求公共理賠員或律師的協助。此外，保險廳的消費者服務團隊提供免費諮詢，幫助災民解答理賠相關問題或處理保險爭議。

為幫助受災民眾避開詐騙陷阱，加州保險廳網站提供多項災後資源，包括如何檢查公共理賠員執照、投訴流程及其他實用指南。消費者如需查詢公共理賠員執照是否合法，可訪問保險局網站或致電800-927-4357查詢。

保險局再次強調，所有理賠員均須遵守「加州公共保險理賠法」（California’s Public Insurance Adjusters Act），違規者將面臨執照暫停、吊銷或民事罰款等處罰。萊拉敦促災民善用官方資源，在復原過程中保障自身權益。

保險 加州 山火

上一則

強風低濕度持續不利滅火 伊頓山火向南蔓延

下一則

趁火打劫 洛縣警已逮至少20嫌

延伸閱讀

加州保護魚缺水難滅山火？ 小心南加山火5謠言

加州保護魚缺水難滅山火？ 小心南加山火5謠言
災後理賠7天冷卻期 保險廳警告倉促易受騙

災後理賠7天冷卻期 保險廳警告倉促易受騙
南加西來寺成立救助中心 募集物資安置災戶

南加西來寺成立救助中心 募集物資安置災戶
加州保險廳長呼籲受災戶不要急於簽署任何保險文件 免得受騙

加州保險廳長呼籲受災戶不要急於簽署任何保險文件 免得受騙
洛杉磯山火 餐飲業自發供餐災民、救援隊

洛杉磯山火 餐飲業自發供餐災民、救援隊
睡袋、口罩、衛生用品… 華人熱心捐物資助大火災民

睡袋、口罩、衛生用品… 華人熱心捐物資助大火災民

熱門新聞

民眾和消防員7日并肩奮戰滅火。（胡其鳴提供）

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

2025-01-07 21:51
吳家5600尺的巴沙迪那山頂住宅在7日的伊頓山火中夷為平地。（Simon吳提供）

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

2025-01-09 18:00
一居民在家中拍下周邊山火的驚悚畫面。（視頻來源：X）

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

2025-01-08 21:22
胡先生家社區一片灰燼。（社群平台照片）

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

2025-01-09 20:31
南加州將於1月7日遭遇劇烈風暴，該風暴可能是本季度最強的一次。圖為示意圖。(Pixabay)

風暴將襲南加 這些地區居民小心

2025-01-06 15:11
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

2025-01-10 01:20

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合
泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃