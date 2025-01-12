保險索賠是談判 專家六大建議

專家稱保險索賠是一種談判，應做好長期應戰的準備。（美聯社）

產物保險 的目的是為了幫助遭受野火在內等自然災害的受害者，但索賠是一個複雜而漫長的過程，很可能讓剛失去家園的人感到不知所措。消費權益團體或是保險業專家都建議，房屋保單持有人應將索賠過程視為一種談判，一定要提出問題、保留所有相關收據、試著爭取較高的賠償。

保險資訊研究院（Insurance Information Institute）發言人魯伊茲（Janet Ruiz）說：「人們很少有與保險公司談判的經驗。如果能抱持談判的心態，事情一般會進行得比較順利，因為你會想到要提出問題。」

以下是專家對將向保險公司索賠的加州 受災人提出的幾項建議：

•了解自己享有哪些保障

魯伊茲表示，爭取較高理賠最重要的第一步就是：弄清楚保單條款。如果手上沒有保單文件，最好聯絡保險經紀人透過電子郵件發送一份給您，而且經紀人也應該向您解釋保單中不同類別費用的承保限額。投保人也可上加州保險廳（California Department of Insurance）網站查詢自己的保單包含哪些不同類型承保範圍的訊息。

•保險可以承擔撤離災區期間產生的費用

如果您的保單提供「額外生活費用」（additional living expenses，簡稱ALE），又稱「使用損失」（loss of use）或「D類承保範圍」（Coverage D），您可能可以使用這項保障來支付作為野火倖存者時產生的各種費用，例如入住飯店、飲食、臨時租賃住處押金等。因此，要記得保留在撤離期間拿到的各種消費收據。

•提供愈多文件愈好

保險消費者權益組織「聯合保單持有者」（United Policyholders）表示，當可以安全返回住處時，投保人最好盡可能搜集各種證據，例如以拍照和拍片方式記錄住家剩餘的東西，比對住家過去的照片和影片，來協助投保人列出失去物品的清單，這將有助於日後向保險公司索賠。

•考慮進行多個損失估價

災難發生後，您的保險公司可能會提供您一個房屋理賠金估價。「聯合保單持有者」建議，投保人至少要向兩家領有執照的建築公司索取估價，以確定保險公司的出價不會過低。投保人也可以考慮與公共理算員（public adjuster）合作，幫助自己估算出根據保單應得的理賠金額，同時可由公共理算員代表自己與保險公司進行談判。不過，公共理算員會從理賠金中抽取一部分作為報酬。

•不要倉促做出任何決定

「聯合保單持有者」建議，人們應避免接受保險公司第一次提出的理賠金額，可以試著向保險公司要求更多賠償。此外，人們也不應該倉促做出重大財務決定，例如立即償還房屋貸款 或購買新屋，因為這可能會影響保險公司願意付給投保人的理賠金的高低。

•當覺得受到不公對待時可尋求外部協助

如果您覺得您的保險公司或是聘請的公共理算員沒有以公平的態度對待您，您可以向加州保險廳投訴，或撥打消費者熱線800-927-4357尋求協助。