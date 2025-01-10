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洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

支援滅火 州長調集7500消防員140運水車

記者丁曙／綜合報導
加州林業和消防廳徵調全州消防資源支援洛杉磯滅火。（取自CalFire網頁）
加州林業和消防廳徵調全州消防資源支援洛杉磯滅火。（取自CalFire網頁）

超過 7500 名加州政府消防人員正在實地與當地和聯邦合作夥伴，共同應對南加州正在發生的歷史性野火。州府正在調動多達 140 輛運水車（water tanker trucks），以支持持續撲滅洛杉磯前所未有的火災。

州長紐森（Gavin Newsom）8日晚宣布，加州正在調動多達 140 輛 2500 加侖的水車協助撲滅伊頓（Eaton）和馬寶山（Palisades fires）兩地火災。

8日周三晚，加州消防局調來的一些灑水車已經駛往火災指揮所。預計在夜間部署更多卡車，為滅火工作提供額外的供水。這些運水車與地面上已有的 23 輛運水車以及超過 7500 名消防和緊急應變人員。

加州林業和消防廳 (CAL FIRE)部署了 4700 多名消防人員，包括地方和聯邦合作夥伴空中資產包括6架空中加油機和 31 架直升機，1002消防車，138 名工作人員，以及 53 台推土機和 23 輛水車。

此外，州長緊急服務辦公室（Cal OES）透過啟動加州行動中心協調應變工作，包括透過加州的消防和救援互助系統部署 1040 名消防員和 260 輛消防車。

在州際互助方面，加州已請求並獲得了俄勒岡州提供75 輛消防車、華盛頓州提供45 輛消防車、新墨西哥州提供5 輛消防車、猶他州提供10 輛消防車，以及愛達荷州提供25 輛消防車的承諾，通過緊急管理援助協議額外派遣了數百名消防員。

此前，加州緊急管理辦公室在洛杉磯、河濱、橙縣、聖伯納汀諾、聖地牙哥、聖塔芭芭拉和范杜拉縣預先部署了65 輛當地政府消防車、7 輛水車、7 架直升機、 9 輛推土機和超過105 名專業人員，以應對強風災害。

紐森（中）在PALISADES火場指揮所布置滅火戰役。（取自州長辦公室）
紐森（中）在PALISADES火場指揮所布置滅火戰役。（取自州長辦公室）

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